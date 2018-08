Política

Iniciará contactos

Aralar intentará reeditar Amaiur para las elecciones autonómicas

Redacción

22/02/2012

La formación de Patxi Zabaleta iniciará contactos con la izquierda abertzale, EA y Alternatiba de cara a los comicios de 2013.

La Ejecutiva de Aralar solicitará a la Asamblea de Hegoalde que le autorice a comenzar oficialmente las negociaciones para conformar una coalición con la izquierda abertzale, EA y Alternatiba para las próximas elecciones autonómicas vascas.



El coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, y la secretaria de Organización, Rebeka Ubera, han informado en una rueda de prensa de los contenidos de la Asamblea Ordinaria que esta formación celebrará el próximo 3 de marzo en Vitoria-Gateiz.



Zabaleta ha explicado que la Ejecutiva adoptó por unanimidad solicitar a la Asamblea la autorización para iniciar contactos y negociaciones para conformar una coalición "según la pauta marcada por Amaiur".



Ha admitido que dichos contactos ya existen, porque hay una relación fluida entre las formaciones que integran la coalición independentista, aunque la dirección de Aralar quiere dotar a estas negociaciones de oficialidad y pretende hacerlo con el respaldo de todo el partido.



Según ha indicado, en estos "contactos preliminares" no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Arnaldo Otegi sea el candidato a lehendakari de la futura coalición, aunque Zabaleta ha

anunciado que Aralar no vetará a ninguna persona y ha considerado que Otegi tiene "activos innegables", no solo reales, sino "simbólicos".