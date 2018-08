Política

Operación contra ETA

Atribuyen labores de extorsión a los detenidos en Andoain y Tolosa

Redacción

23/02/2012

Los dos presuntos miembros de ETA ya no están incomunicados, y en las próximas horas serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil atribuye a Iñaki Igerategi e Inaxio Otaño, los dos presuntos miembros de ETA arrestados la madrugada del pasado martes en Gipuzkoa, labores relacionadas con la extorsión y el cobro del impuesto revolucionario, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

Esta es la principal conclusión extraída por los agentes tras los dos días de interrogatorios a los que han sido sometidos los detenidos en régimen de incomunicación en las dependencias de la Guardia Civil en Madrid, a donde fueron trasladados horas después de ser arrestados en Andoain y Tolosa.

Otaño Labaca, de 51 años, e Iguerategui Lizarribar, de 42, prestarán declaración esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien dirigió la operación al encontrarse de guardia.



Levantan la incomunicación



Iñaki Igerategi e Inaxio Otaño ya no están incomunicados, según han informado sus familiares. Están acusados de ser dos miembros 'legales' de ETA (no fichados por la Policía) y de haber trabajado as órdenes directas del que fuera jefe de ETA Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', y Ainhoa Ozaeta Mendikute, al menos hasta el año 2008.