Política Entrevista Iturgaiz: "El PNV está haciendo una OPA hostil al Estatuto de Gernika" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El presidente del PP Vasco ha criticado a los jeltzales por acercarse a EH Bildu en materia de educación y a Podemos en los presupuestos. Sobre la integración de Gordillo en el PP, Iturgaiz ha animado a otros miembros de Cs a "dar el paso".

Según el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, "el PNV está haciendo una OPA hostil al Estatuto de Gernika, porque quiere cargárselo", algo que ha dicho que los 'populares' vascos no van a permitir. Además, se ha mostrado muy crítico con los "acercamientos" del Gobierno Vasco a EH Bildu para pactar la nueva ley de educación, o a Elkarrekin Podemos-IU, en cuanto a los presupuestos.

En una entrevista al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el también portavoz del grupo PP+Cs en el Parlamento Vasco se ha referido a la decisión "personal y valiente" de Luis Gordillo de abandonar Ciudadanos (Cs), y ha animado a "conservadores, liberales y socialdemócratas" a integrarse en el PP, porque "para ganar a Sánchez se necesita un centro derecha fuerte". "Tenemos las puertas abiertas para todas esas personas que quieran dar ese paso para ensanchar el espacio del centro derecha; hay una esperanza", ha añadido.

Preguntado por las diferencias que pueda tener el PP vasco con Ciudadanos en cuanto al Estatuto y al Concierto Económico, Iturgaiz ha dicho que "ya se resolvió en el acuerdo de coalición", y que el propio Gordillo hace una "defensa a ultranza" del mismo, al igual que los populares. En cambio, ha criticado que el PNV está haciendo "una OPA hostil" al Estatuto, algo que no va a "permitir". Tampoco, ha añadido, "voy a dejar que se me acuse a recentralización, cuando el PNV es el txapeldun, el campeón de recentralización, al quitar el dinero a las diputaciones y a los ayuntamientos, para llevárselo al Gobierno Vasco", en referencia al acuerdo de la Ley de Aportaciones.

Sobre la negociación de los presupuestos vascos, Iturgaiz ha denunciado que el PNV "está cogiendo los compañeros de baile, ya sabemos con quién quieren ir: con Podemos y los comunistas que suben impuestos y nos quitan la propiedad privada". En ese sentido, ha criticado que el año el PNV y PSE-EE no aprobaron "ni una sola de las más de 800" enmiendas que presentaron.

El presidente del PP vasco también se ha mostrado "muy preocupado" porque el PNV negocie con EH Bildu la reforma de la Ley de Educación. "Me preocupa mucho que Bildu domine la educación porque eso significa que desaparecerán los colegios concertados y el castellano", ha añadido. Iturgaiz ha subrayado que no quiere "un planteamiento comunista" en los centros escolares; "los hijos son de los padres, no de los partidos", ha dicho.

Asimismo, ha avisado que permanecerán "vigilantes" ante la gestión que hace el Gobierno Vasco de las cárceles vascas: "Tenemos miedo de que en el País Vasco pueda suceder lo que ocurre en Cataluña, donde los presos golpistas tenían privilegios, con más visitas, más salidas al patio, o para recibir comidas del exterior".