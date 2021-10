09/10/2021 12:23 Política PACTOS ELECTORALES La coalición PP-Ciudadanos de la CAV no se volverá a reeditar EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El portavoz parlamentario de PP-Cs, Carmelo Barrio, ha explicado que aunque espera que esta legislatura sea fructifera, la coalición electoral no se volverá a repetir en el futuro. Ha defendido que el PP es "la casa común del centroderecha". Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz parlamentario de la coalición Partido Popular vasco y Ciudadanos en la Cámara de Gasteiz, Carmelo Barrio, ha confirmado este sábado que la coalición electoral con la que se presentaron a las últimas elecciones autonómicas no se volverá a repetir.

"La coalicion PP+Cs para las elecciones autonómicas se creo aquí y no se hizo en otros sitios como en Madrid o Cataluña, se formó para esas elecciones y ahí se acabó. Otra cosa es el funcionamiento. La maquinaria como grupo parlamentario está bien engrasada, tenemos un programa electoral común y esperamos que esta legislatura sea fructifera, que sea para bien. Pero lo que es cierto es que la actitud de Ciudadanos en muchas ocasiones, con sus mociones de censura y sus bandazos politicos en otras partes de España, hacen que esa coalición sea imposible de reeditar" ha explicado el líder popular.

Barrio, en declaraciones a EITB Media, ha refrendado así lo dicho por el presidente del partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, en una entrevista que publica hoy El Correo: "La coalición PP+Cs nació y ha muerto en el País Vasco".

Así lo argumenta el portavoz parlamentario de la coalición: "Tal y como ha quedado claro en la convención del Partido Popular, el PP es la casa común del centro derecha, el partido político que tiene que integrar a liberales, conservadores, democristianos..." y en esa línea, defiende la no reedición del pacto: "La coalicion PP+Ciudadanos fue una experiencia, aquí se fraguó, hoy existe un grupo parlamentario, pero esta bien claro que no se volverá a reeditar".

La noticia salta tras la tormenta polémica desatada estos últimos días entre las dos formaciones por el abandono del parlamentario y excoordinador de Ciudadanos Euskadi, Luis Gordillo, del partido naranja y su posterior integración en el Partido Popular

El protagonista explicaba el jueves en Radio Euskadi que no se consideraba un tránsfuga: "No creo que sea un tránsfuga porque me quedo en la misma lista". En este sentido, explicó que no se ha movido "ni ideológicamente ni formalmente". En su opinión, ahora mismo la opción que representa el centro derecha liberal "no está representada por Ciudadanos".

La coalición no peligra en Navarra

En Navarra, PP y Ciudadanos se presentaron a las últimas elecciones autonómicas en coalición con UPN bajo el nombre de Navarra Suma. Preguntada por la ruptura de la coalición en la CAV y la posibilidad de que ocurra lo mismo en la Comunidad foral, la senadora en Madrid, Amelia Salanueva, ha defendido la buena salud del pacto en Navarra, descartando que pueda ocurrir algo similar.

Salanueva ha dicho que la coalición "ha funcionado muy bien" y que los resultados de las elecciones han sido "magníficos" con esta marca, aunque se ha mostrado prudente y ha añadido que "habrá que ver lo que ocurre en 2023".