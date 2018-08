Política

Sémper critica que la izquierda abertzale pase página con un 'gestito'

27/02/2012

Por otro lado, el PSE pide a la izquierda abertzale que condene el daño causado por ETA y le recuerda que más que "insensibles" han sido "cómplices".

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, ha censurado a la izquierda abertzale que pretenda "pasar página rápidamente con un gestito", en alusión a la declaración del Kursaal, cuando "hasta hace dos días" hablaba de "socializar el dolor" y le ha reclamado un "ejercicio" de "mucha más humildad y sinceridad".

En una entrevista a ETB, Sémper ha admitido que el pronunciamiento de la izquierda abertzale "puede sonar a buena noticia para alguien de fuera, que no conozca la realidad de lo que ha ocurrido en Euskadi a lo largo de treinta y tantos años".

A su juicio, "sorprende mucho" el discurso "tan controlado, tan medido, respondiendo a un guión que es claro para todos, y tan poco sentido". "Quienes hasta hace dos días firmaban ponencias políticas en las que hablaban de socializar el sufrimiento y el dolor, o quienes en manifestaciones gritaban 'ETA mátalos', hoy es como si quisieran, con un 'gestito', rápidamente pasar la página y que aquí nos olvidemos de todo lo que ha sucedido", ha indicado.

Para Sémper, la izquierda abertzale "tiene que hacer un ejercicio de mucha más sinceridad, de mucha más humildad, porque no sólo han humillado a las víctimas, sino que han contribuido con su estrategia al asesinato de ETA y a justificarlo".

El dirigente popular se ha mostrado convencido de que los terroristas "deben mucho a las víctimas", pero también "al resto de los vascos". "ETA ha asesinado en nuestro nombre, y nos deben un perdón muy sincero y unas disculpas muy sinceras al conjunto de la ciudadanía vasca por el daño tremendo que nos han hecho", ha indicado.



Por otro lado, el coordinador de la Ejecutiva del PSE de Euskadi y alcalde de Portugalete, Mikel Torres, ha pedido a la izquierda abertzale que pida la disolución de ETA y condene el daño causado y ha subrayado

que más que "insensibles" ante el dolor lo que han sido es

"cómplices".

En declaraciones a Radio Euskadi, Torres ha considerado posible que el lehendakari, Patxi López, traslade a Euskadi el acuerdo alcanzado en el Congreso para gestionar la paz ya que si el "Parlamento vasco ha sido algo estos años ha sido un lugar de encuentro".

Respecto a la declaración de la izquierda abertzale, Torres ha indicado que "todos los pasos que se den, aunque sean pequeños, son positivos, pero no creo que sean todo lo positivo que a la sociedad vasca nos gustaría que fuera". "Tienen que hacer su camino y es largo, pero lo están haciendo con pasos cortos y la sociedad se lo pidan más grandes", ha indicado.

Asimismo, ha exigido a la izquierda abertzale que pida "la disolución de ETA y condene el daño causado", ya que, a su juicio, "hay palabras muy ambiguas y por eso la sociedad vasca no les cree".



La portavoz de Aralar Aintzane Ezenarro, ha hablado sobre la declaración de la izquierda abertzale en su cuanta de Facebook.



"Es un paso más audaz que la fría declaración de Aiete en relación a las víctimas, el hecho de que hoy Batasuna muestre su pesar por la insensibilidad que ha mostrado frente a las víctimas de ETA. En todo caso, "de manera no deseada" no, es muy poco creíble esta frase. No olvidamos estrategias como la de "socializar el sufrimiento" que llevaron a matar a civiles, políticos, periodistas,hay que asumir lo hecho en el pasado", ha declarado.