14/10/2021 10:19 Política Entrevista Zapatero destaca que tras 10 años del fin de ETA "podemos afirmar que fue para siempre" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El expresidente del Gobierno español afirma que el proceso de diálogo "impulsó una reflexión latente, no explícita, en la organización terrorista ETA y en la izquierda abertzale de que la locura debía terminar".

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacado que tras 10 años del fin de la violencia de ETA, "podemos afirmar con cierta firmeza y bastante seguridad que fue para siempre", ya que, según ha recordado, no ha habido más acciones ni escisiones.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el exdirigente socialista ha explicado que las conversaciones entre el Gobierno español y ETA fueron "decisivas para el final de la violencia, fueron un canal, un acelerador". En opinión de Zapatero, el proceso de diálogo "impulsó una reflexión latente, no explícita, en la organización terrorista ETA y en Batasuna, en la izquierda abertzale de que (...) el terror, la locura debía terminar".

Asimismo, ha confirmado López Peña, "Thierry", "dificultó y entorpeció que ese final no se produjera dos años antes".

Preguntado por cómo recuerda aquel 20 de octubre de 2011, el que en aquel momento presidía el Gobierno de España ha detallado que recibió la noticia en La Moncloa; "preferí estar solo", ha admitido. "El Gobierno conocía el sentido del comunicado (...) pero al leerlo tuve un sentimiento de gran impacto, me emocioné, puedo decir que fue el día que más me emocioné de los que he estado en la Moncloa", ha relatado.

Desde entonces, han pasado 10 años, que Zapatero ha calificado como de "coexistencia pacífica" y ha considerado que ahora se debe trabajar para que vaya un paso más allá, hacia una "convivencia". "Ojalá algún día, lejano, pudiéramos hablar de una reconciliación plena", aunque ha admitido que esta última es "más difícil". No obstante, ha resaltado que su balance sobre la coexistencia de la sociedad vasca, a la que ha dicho admirar, es bastante "aceptable".

"Han sido cinco décadas de terrorismo, de violencia; ahora hemos empezado a resarcirnos, a curar tantas heridas, algunas no se van a curar nunca (...) Pero espero y deseo que esa bondad de la democracia, esa fortaleza moral de la paz, siga generando buenas manifestaciones. Lo contemplo con paciencia", ha subrayado.

"Jesús Egiguren merece todo el reconocimiento"

Cuestionado sobre el papel de Jesús Egiguren en la consecución de la paz, Zapatero ha dicho que "si hubiera que elegir una persona en el afán y logro de la paz, sería él". También ha resaltado la labor de Arnaldo Otegi, quien "contribuyó" en el proceso, y "el apoyo" del lehendakari, Iñigo Urkullu, que, según Zapatero, se mostró "generoso y leal".

En cambio, ha recordado con dolor las críticas y ataques por parte del PP y de la extrema derecha por haber iniciado el diálogo con ETA. "Fue muy injusto y esperpéntico. Creo que Rajoy se ha arrepentido, yo por lo menos le he perdonado (...) Soy partidario del perdón y la sociedad también lo es", ha añadido.

Asimismo, ha rememorado "con mucho dolor" el atentado de la T4, el 30 de diciembre de 2006, que terminó con el proceso de diálogo. "No lo esperaba en absoluto", ha confesado. Sin embargo, ha subrayado "el acierto" que supuso a la larga el seguir "manteniendo la estrategia del diálogo con la colaboración internacional".