19/10/2021 15:03 Política 10 años sin ETA Mendia celebra "la conquista de la libertad" con Zapatero y López, "presidente y lehendakari de la paz" AGENCIAS | EITB MEDIA La secretaria general del PSE-EE ha lamentado que no pueda haber en el Parlamento Vasco un acto unánime para proclamar que "nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Acto con el que el que el PSE-EE ha recordado los 10 años transcurridos desde el fin de ETA. EFE. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, ha celebrado, con motivo del décimo aniversario del fin de la violencia de ETA, "la conquista de la libertad" con "el presidente y el lehendakari de la paz", José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López.

Los socialistas vascos han elegido como escenario la Casa de Juntas de Gernika-Lumo para conmemorar una década sin terrorismo de ETA, con la presencia de Zapatero, López, y otros cargos del partido. Durante su intervención, Mendia ha lamentado que no pueda haber en el Parlamento Vasco un acto unánime en este día para proclamar que "nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente", y recordar "a todas las víctimas injustamente asesinadas".

Además, ha explicado que los socialistas pueden "negociar todas las políticas", pero "no negociar la verdad". "Aquí se mató al diferente. Aquí se ha querido anular la pluralidad. Fue injusto, y cerramos esa puerta, aunque nos dijeron que no lo lograríamos. Acabamos con ETA. ETA no pudo acabar con el Estatuto ni con los socialistas. Por eso, si conseguimos que la democracia venciera a la imposición y que la dignidad venciera al asesinato, vamos a conseguir que la verdad venza al olvido", ha aseverado.

En esta jornada, ha querido poner en valor "la libertad conquistada, por que hace diez años se consiguió que ETA pusiera fin a su terror". "Por eso, no podía faltar el presidente de la paz, con el lehendakari de la paz", ha afirmado, para recordar también a Alfredo Pérez Rubalcaba ex ministro del Interior.

Acto con el que el que el PSE-EE ha recordado los 10 años transcurridos desde el fin de ETA. Foto: EFE.

"No fue casualidad que el fin de ETA llegara con socialistas al frente de los Gobiernos de España y de Euskadi, con el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y con el lehendakari Patxi López, con ese trabajo, a veces conflictivo, pero tan complementario y definitivo como el que realizaron Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Eguiguren", ha indicado.

Además, ha subrayado que lo hicieron "sin romper una sola costura del Estado de Derecho". "Y no quiero olvidar que, detrás de esas decisiones valientes que tomaste, teníamos siempre presentes a todas y cada una de las víctimas del terror, porque ninguna, fuera cual fuera su condición y su ideología, tuvo que ser jamás asesinada", ha apuntado.

En este acto, en el que ha querido rendirles homenaje y manifestar que siempre las tendrán en su memoria, y ha lamentado que no se celebre esta conmemoración "con un acto unánime". "Lo lógico sería que, diez años después, fuéramos capaces de una declaración solemne en el Parlamento Vasco sin reparos, diciendo algo tan simple como esto, por ejemplo: que recordamos a todas las víctimas injustamente asesinadas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Y esto a día de hoy sigue sin ser posible", ha subrayado.