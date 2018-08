Política

Audiencia Nacional

23 años de cárcel a los miembros de ETA que atentaron contra Landaburu

Redacción

29/02/2012

Los dos miembros de ETA, Oskarbi Jauregui y Patxi Xabier Macazaga Azurmendi, han sido condenados a 23 años de prisión por el envío de un libro bomba en 2001 contra el periodista Gorka Landaburu.

La Audiencia Nacional ha condenado a 23 años de prisión a los miembros de ETA Oskarbi Jauregui y Patxi Xabier Macazaga Azurmendi por el envío de un libro-bomba en 2001 al periodista Gorka Landaburu, quien, a causa de la explosión, sufrió la amputación del dedo pulgar y heridas en la cara.



Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia en la que condena además a los terroristas por los delitos de tentativa de asesinato y tenencia y transporte de explosivos a indemnizar con 600.000 euros a la víctima.



El tribunal, considera probado que los dos miembros de ETA formaban parte del comando "Buruntza" de ETA, desarticulado el 22 de agosto de 2001 en una operación de la Ertzaintza en Gipuzkoa.



Los miembros de este comando utilizaban para ocultarse y preparar atentados un piso alquilado en la localidad guipuzcoana de Zizurkil, en el que se intervinieron armas cortas y largas, abundante material explosivo, tubos lanzagranadas, así como documentación sobre objetivos.



Ambos, junto a la terrorista Ainhoa Múgica, "Laia", decidieron "de común acuerdo" asesinar a Landaburu y, tras realizar una vigilancia sobre el periodista, sus costumbres y domicilio, confeccionaron el artefacto que colocaron en el interior de un cuadernillo de anillas de espiral con una carga explosiva de entre 50 y 100 gramos de "Titadyn", y lo introdujeron en un sobre de papel blanco con franqueo de la empresa "Norte Mail, S.L".



Una vez preparado el libro-bomba, Macazaga se lo entregó en el Polideportivo de Villabona a Oskarbi Jauregui, quien, entre el 11 y el 14 de mayo, se trasladó en un vehículo propiedad de su madre hasta la localidad de Zarauz, "sirviéndole de lanzadera" un coche conducido por el miembro de ETA ya fallecido Hodei Galarraga.



Macazaga introdujo el sobre en el buzón del domicilio del periodista, que posteriormente fue recogido el 14 de mayo por el escolta de Landaburu, sin que ninguno de los dos sospechara del contenido, ya que tenía estampado el logotipo de una publicación que el periodista recibía habitualmente.



Un día después, cuando Landaburu estaba en el despacho de su vivienda y abrió el envío postal, se produjo la explosión, a consecuencia de la cual sufrió la amputación total del dedo pulgar y parcial del índice de la mano derecha, además de daños en los dedos de la mano izquierda, heridas en la cara y el abdomen y traumatismo ocular, por los que necesitó hasta cinco intervenciones quirúrgicas.



También provocó daños en la vivienda por importe de 6.542 euros y en un vehículo que circulaba en ese momento por el lugar de los hechos valorados en 992 euros.



"Sólo la fortuna, totalmente ajena a la voluntad de los acusados, evitó la muerte de la víctima", subrayan los magistrados.



Cinco años para los tres miembros del comando ''Otazua'', por atentar en Sestao



Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha condenado a cinco años de prisión a los tres miembros del "comando Otazua" Daniel Pastor "Txirula", Íñigo Zapirain "Aritza" y Beatriz Etxebarria "Kot", por colocar un artefacto explosivo en los juzgados de Sestao (Bizkaia) en 2007, cuyo estallido provocó cuantiosos daños (64.003,69 euros)



El tribunal considera probada la participación de los tres en la fabricación y colocación de la bomba. Considera probado que, sobre las 23.41 horas de la noche del 16 de diciembre de 2007, el comando colocó un artefacto explosivo en la puerta del juzgado de paz de Sestao "con la intención de causar daños y desperfectos de magnitud".



Utiliza como prueba de cargo la primera declaración ante el juez autoinculpatoria de Zapirain y descarta el resto, tras las denuncias por malos tratos y torturas realizadas por los acusados.



El fallo, no obstante, tiene un voto particular del magistrado ponente Ramón Sáez Valcárcel, quien discrepa de la condena por entender que no hay prueba válida de la intervención de los acusados, ya que "no puede utilizarse" la confesión ante el juez de Zapirain "detenido e incomunicado -única prueba de cargo- después de haber denunciado torturas y negado su anterior manifestación".