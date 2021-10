25/10/2021 09:39 Política Convivencia y reconciliación Ibon Etxezarreta: "No he pedido perdón, porque lo que les hice a Maixabel y la familia es imperdonable" Eitb Media Ibon Etxezarreta, quien participara en encuentros restaurativos con Maixabel Lasa, siente como suyas todas la víctimas de ETA, y opina que todos los que han sido miembros de la organización pueden hacer mucho por la convivencia. Escuchar la página Escuchar la página

Ibon Etxezarreta ha medido qué decir, cuándo decirlo y a quién. Estos días posteriores al estreno de la película Maixabel no están siendo fáciles para él. La película no lleva su nombre, pero, en el fondo, también es su historia la que se cuenta en ella. Por eso, le ha costado dar el paso para ver la película. Admite, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, que el segundo visionado le ha resultado más fácil que el primero.

Ibon Etxezarreta es uno de los responsables del asesinato de Juan Mari Jauregi. Participó en varios encuentros restaurativos, y se sentó frente a Maixabel Lasa, viuda de Jauregui, admitiendo el daño causado. Sin embargo, reconoce que nunca le ha pedido perdón por lo que hizo: "Reconozco que lo que hice estuvo mal y que fue injusto, pero no he pedido perdón. Pedir perdón sería poner una piedra más en su mochila, ya que tendría que pensar si perdonarme o no. No se lo pido porque lo que les hice a ella y a su familia es imperdonable".

Además de Jauregi, Etxezarreta siente como suyas todas las demás víctimas de ETA. "Soy responsable también del resto de atentados de ETA. Son nuestras víctimas, mis víctimas", ha asegurado. Opina que quien ha contribuido al dolor, tiene que contribuir también a la reconciliación, y se muestra convencido de que todas las personas que hayan pertenecido a la organización armada pueden hacer mucho por la convivencia.

Hoy en día, Etxezarreta disfruta del tercer grado, unicamente está vinculado con la cárcel de forma telemática. "Estoy limitado pero me siento libre", ha relatado. Esta volviendo a aprender a vivir fuera, en la calle, ya que la salida se le hizo muy dura. "Estaba más cómodo dentro que fuera" ha asegurado haciendo referencia a la reacción que tuvo su entorno más próximo al saber el paso que había dado; acogerse a la vía Nanclares. Rehace su vida en Vitoria-Gasteiz, donde ha recibido a Iñaki Guridi.