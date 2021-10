29/10/2021 09:57 Política Entrevista Soraya Morla: "No tengo esperanzas de ganar, pero presentar otra opción ya es un triunfo" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA La candidata a presidir la Secretaría General del PSE-EE frente a Andueza ha criticado el "proceso hostil" en la recogida de avales así como "insultos" hacia su persona por lo que ha presentado denuncia. Apuesta por explorar acuerdos "con partidos de izquierda". Escuchar la página Escuchar la página

Soraya Morla, candidata en las primarias para la Secretaría General del PSE-EE, ha admitido que no tiene "esperanzas" de ganar la pugna a Eneko Andueza: "Sería pretencioso por mi parte decir que sí, y no sería honesto". No obstante, considera que "presentar otra opción ya es un triunfo".

En una entrevista al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la exconcejal de Basauri ha criticado el "proceso hostil" de las elecciones internas. Según Morla, "ha habido problemas en la recogida da avales, también insultos hacia mi persona, ya he presentado una denuncia ante la Comisión de Garantías del partido".

Cuestionada por las diferencias entre su proyecto y el de Andueza, Morla ha asegurado que apuesta "por explorar otras vías de acuerdo con diferentes con otros partidos de izquierda. En los últimos años se ha ido mucho de la mano del PNV". En ese sentido, ha mencionado que EH Bildu, al ser el "partido mayoritario de izquierdas" en Euskadi, sería uno de los actores, aunque ha dicho que a esta coalición "aún le queda camino por recorrer en cuanto a la condena del terrorismo y en separarse de ese pasado terrorífico".

Sobre las declaraciones de Andueza en esa misma línea, Morla ha dicho "alegrarse mucho" por haber comentado esa opción, "ya que en 2020, con EH Bildu en ese camino, hemos vuelto a pactar con el PNV".