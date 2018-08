Política

Fue insultado y abucheado

Sarkozy dice que en Baiona sufrió 'violencia e intimidación'

05/03/2012

El presidente francés habla de "una pequeña minoría animada por un odio ciego contra Francia y dispuestos a todo", a la que se unieron, según él, militantes del Partido Socialista francés.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha cargado contra los manifestantes que le abuchearon el jueves y que malograron su visita electoral a la ciudad labortana de Baiona, entre los que había independentistas vascos y socialistas, y ha criticado que pretendan imponerse "con la violencia y con la intimidación".

"En una República hay que respetar a aquél con quien no se está de acuerdo. No se impide hablar a los demás, uno no puede comportarse como un delincuente", ha señalado Sarkozy en un mitin de la campaña para su reelección en Burdeos.

Ha contado que "en Bayona el pasado jueves vi a gente que no soportaba que tengas una opinión diferente de la suya, que no podía admitir que no pienses como ellos".

"Esa gente, ¿se cree que van a ganar con la violencia y con la intimidación? Se equivocan porque en Francia hay una mayoría silenciosa que está harta de callarse y de soportar las lecciones de los que no tienen ninguna que darles", ha añadido.

Culpa a los socialistas franceses

El jefe del Estado conservador, sin nombrarlos directamente, se refirió a los militantes socialistas que junto a independentistas vascos y miembros de otros colectivos le impidieron que realizara una visita a pie por el centro de Baiona, que tuvo que acortar para refugiarse en un bar junto a la catedral mientras los antidisturbios los hacían retroceder para poderlo sacar.

"Vergüenza a los que se unieron a los separatistas vascos, una pequeña minoría animada por un odio ciego contra Francia y dispuestos a todo", ha dicho.