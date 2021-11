06/11/2021 14:27 Política Víctimas El Gobierno Vasco pide perdón a la familia de Fabio Moreno por "haber tardado en alzar la voz" agencias | eitb media "No sé si siempre hemos estado a la altura ni hemos sido lo suficientemente cercanos. Me temo que no", ha asegurado la consejera Artolazabal a los familiares del niño de 2 años asesinado por ETA hace 30 años. Escuchar la página Escuchar la página

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha pedido perdón a la familia del niño Fabio Moreno, asesinado por ETA hace 30 años, por "mirar a otro lado y haber tardado en alzar la voz".

El 7 de noviembre de 1991 estalló una bomba lapa que ETA había colocado en los bajos del vehículo de Antonio Moreno, un guardia civil destinado en la Comandancia de La Salve y residente en Erandio. El artefacto acabó con la vida de Fabio Moreno, de dos años de edad, y hería a su hermano mellizo y a su padre.

Con motivo del 30 aniversario del atentado mortal, el Ayuntamiento del municipio vizcaíno ha rendido este sábado un homenaje, al que han asistido miembros de la familia Moreno, así como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y la alcaldesa de Erandio, Aitziber Oliban.

Asimismo, se han acercado hasta el municipio vizcaíno la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, Monika Hernando, el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, así como representantes de diversos partidos políticos, entre ellos EH Bildu.

En su intervención, Artolazabal ha denunciado que "la sinrazón del terrorismo de ETA arrebató injustamente la vida" a Fabio y ha apostado por recordar su figura para que haya "un futuro con memoria".

"No sé si siempre hemos estado a la altura ni hemos sido lo suficientemente cercanos. Me temo que no. Os hablo con el corazón: perdón por los silencios, por mirar a otro lado, por nuestros miedos, por haber tardado en alzar la voz y no haber sentido como propio vuestro dolor", ha sostenido.

"Aquí nadie ha ganado y todos hemos sufrido"

El homenaje ha contado también con la intervención de Álex, hermano mellizo de Fabio, que ha trasladado su agradecimiento a las "personas" que han hecho posible el acto, "no a instituciones ni partidos".

Tras destacar la importancia de lo que supone la "conciliación", ha apostado por que las próximas generaciones vean que la violencia no ha generado "beneficios, sino víctimas y sufrimientos". "Aquí nadie ha ganado y todos hemos sufrido", ha relatado.

Por su parte, la alcaldesa Aitziber Oliban ha destacado que el municipio contará con un parque infantil que llevará el nombre de Fabio, para tener así "presente su recuerdo".

Al finalizar el homenaje, la comitiva ha visitado la exposición ubicada en los bajos del Ayuntamiento, en la que se van a proyectar vídeos con testimonios de víctimas del terrorismo y policiales.

La exposición será visitada por el alumnado del municipio y el 11 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, se celebrará una mesa redonda abierta al público en la que participarán varias víctimas.