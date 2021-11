11/11/2021 15:05 Política ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Odón Elorza se desmarca del PSOE y no vota a Arnaldo para el Constitucional AGENCIAS | EITB Media PNV, EH Bildu y ERC, así como PDeCAT, CUP, Junts y BNG no han participado en el debate sobre la elección de los órganos constitucionales. Escuchar la página Escuchar la página

El diputado del PSOE Odón Elorza se ha desmarcado de la disciplina de voto del partido y no ha votado al candidato Enrique Arnaldo como consejero del Tribunal Constitucional.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este jueves con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, incluido Enrique Arnaldo, pese a la críticas internas en el PSOE y Unidas Podemos por su colaboración con FAES y aparecer en los sumarios de Palma Arena y Lezo.

En su cuenta de Twitter, Elorza ha señalado que tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que ha explicado su posición de cara a la votación, "he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso".

De esta forma, el diputado socialista se ha desmarcado del pacto que PSOE y PP han hecho para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.

La oposición de Elorza a Arnaldo se produce cuando otras parlamentarias de Unidas Podemos, como Gloria Elizo y Meri Pita, también habían mostrado su rechazo a este candidato, aunque ninguna de ellas ha desvelado su posicionamiento final.

Fuentes de Unidas Podemos han señalado que ya han votado todos los diputados y han subrayado a EFE que no desvelarán ningún sentido de voto por ser secreto.

De momento ERC, PNV y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno de coalición, así como PDeCAT, CUP, Junts y BNG han plantado al Gobierno de coalición y se ausentarán en el debate sobre la elección de los órganos constitucionales y no votarán a los magistrados ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Cuentas.

Los aspirantes

En concreto, el pleno votará la elección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, seis del Tribunal de Cuentas y a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, tras el pacto cerrado por el PP y el PSOE para la renovación de todos los órganos constitucionales pendientes salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Hay dos perfiles polémicos que son los dos propuestos por el PP para el Constitucional: Concha Espejel y el propio Enrique Arnaldo.

Espejel fue apartada del caso Gürtel por su afinidad al PP, mientras que Arnaldo ha colaborado con FAES, estuvo investigado en el caso en torno al sobrecoste del velódromo Palma Arena y según han publicado algunos medios apareció en las grabaciones de la UCO en el caso Lezo en una conversación con el expresidente madrileño Ignacio González.

Para el TC se presentan también, auspiciadas por el PSOE, las candidaturas de Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.

Los aspirantes a integrar el Tribunal de Cuentas que votará el Congreso (el Senado tiene que elegir a otros seis) son las ya miembros del fiscalizador Enriqueta Chicano Jávega y Dolores Genero; Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; Diego íñiguez, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

Todos ellos recibieron también el aval de PSOE, PP y Unidas Podemos en la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde Junts votó en contra. Vox y Cs optaron por no participar en las votaciones para avalar la idoneidad de los aspirantes al TC y el Tribunal de Cuentas por considerar que era una mero "teatrillo" en el que todo estaba decidido de antemano.