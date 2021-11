18/11/2021 13:06 Política Víctimas Maya rechaza todo tipo de violencia pero no ve razón para pedir perdón O.P. | Eitb Media El alcalde de Pamplona opina que su formación "no ha hecho nada para que ocurriese esa violencia" y que otros que "sí lo han hecho no piden perdón". Ha considerado en referencia a las palabras de su compañero de partido Iñaki Iriarte son "un gesto digno de elogio". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:37 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya (NA+), tras afirmar que "están en contra de todas las violencias", ha manifestado que hacen "autocrítica" pero que no tienen por qué pedir perdón ya que no han hecho "nada para que ocurriese esa violencia". Ha añadido que "otros sí lo han hecho pero no piden perdón".

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas al ser preguntado por las palabras pronunciadas en sesión parlamentaria por Iñaki Iriarte (NA+), quien en referencia a víctimas como Mikel Zabalza, Mikel Arregi o Germán Rodríguez, dijo: "No supimos manifestar nuestro cariño a los familiares ni respaldar como es debido su derecho a la justicia, y no nos cuesta pedir perdón a las familias si nos equivocamos".

Preguntado sobre si esto es una autocrítica y una postura compartida por la coalición (UPN, PP y Cs), ha respondido que le encantaría "que la autocrítica la hicieran otros partidos; lo que dijo Iriarte es que probablemente no hemos sido todo lo sensibles que debiéramos haber sido con esta violencia que se ejerció contra estas personas".

En ese sentido ha pedido que el "conjunto de partidos que no condenan la violencia de ETA lo hagan y se pida para las víctimas de ETA esa memoria, justicia y reparación", que quienes saben cómo fueron los asesinatos colaboren en su esclarecimiento y que "se dejen de hacer teatro".

En relación a las palabras de Iriarte, ha opinado que es un "gesto digno de elogio decir que hay que ser sensibles con todas las víctimas".

Respecto a la petición de PSN y Geroa Bai de pasar de las palabras a los hechos y volver al Plan de Convivencia, ha comentado que no sabe lo que puede ocurrir pero ha opinado que lo que tienen que hacer esas dos formaciones y EH Bildu es "dejar de arrinconar a Navarra Suma absolutamente con todo y luego exigirle que esté en todos los foros".