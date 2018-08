Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Ezenarro cree que las formas son una 'excusa' para evitar el diálogo

Redacción

09/03/2012

La dirigente de Aralar ha pedido usar "los resquicios" del reglamento para avanzar en el diálogo y reclama "más humildad" a la izquierda abertzale tradicional.

La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha afirmado este viernes que tiene la sensación de que "unos y otros" se quedan en las formas, "quizás como excusa", para evitar el diálogo entre los partidos políticos, y ha llamado a abandonar "los protagonismos" y utilizar "las oportunidades y los resquicios de los que disponemos" para canalizar el diálogo entre formaciones.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Ezenarro ha indicado que hubo "un poco de teatro" en el pleno celebrado este jueves en el Parlamento vasco en el que el lehendakari presentó nuevas iniciativas políticas, aunque ha considerado que "fue un paso", ya que, en su opinión, "cada minuto que dedicamos al diálogo entre diferentes es positivo, cada minuto que dedicamos a entrar en detalles y a debatir es productivo para este pueblo".

En este sentido, ha destacado que durante el pleno "hablamos mucho y manejamos muchos textos diferentes", y, aunque ha lamentado finalmente no fue posible lograr un acuerdo amplio, "eso no quiere decir que no hayamos avanzado, porque fue un primer intento, ya que llevamos muchos años cada uno en su fortaleza y ahora esta nueva situación mueve la tierra a todo el mundo".

Ezenarro ha explicado que la cuestión que más debate causó fue la creación de la ponencia parlamentaria para asentar la pacificación y la convivencia propuesta por el lehendakari, una ponencia que, según ha recordado, "planteamos nosotros mediante una moción y ahora ha hecho suya". Así, ha explicado que López "dijo claramente que esa ponencia debía ser abierta a recoger las opiniones de todas las sensibilidades de la sociedad, y no ver avances es no querer verlos, porque fue positivo".

"La ponencia es una puerta abierta del Parlamento a la sociedad, a otras instituciones, a otros partidos, porque de ahí pueden surgir intervenciones de la gente que solicite cada uno. Eso posibilita un resquicio para que, los que ahora no están representados o están indirectamente representados, puedan venir", ha señalado.