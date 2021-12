01/12/2021 11:51 Política Ley Audiovisual ERC advierte de que si no se cumple la cuota del 6 % no apoyará la Ley Audiovisual O.P. | Eitb Media De no modificarse el proyecto de modo que todas las plataformas, incluídas las extranjeras, cumplan con el mínimo en lenguas cooficiales, peligrará el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación final necesita de los votos de los republicanos. Escuchar la página Escuchar la página

Esquerra Republicana (ERC) ha anunciado su rechazo a la redacción de la Ley Audiovisual aprobada este martes por el Consejo de Ministros y habla de "trampas" del PSOE para no cumplir su acuerdo de hace una semana; es decir, redactar una ley que contemple y garantice que las plataformas audiovisuales ofrezcan al menos un 6 % de sus contenidos en las lenguas cooficiales de cada comunidad, euskera, catalan y galego.

La cuota del 6 % de contenido en estas lenguas se introdujo in extremis en la ley de Comunicación Audiovisual a consecuencia de un pacto entre el Gobierno de España y ERC en el marco de las negociaciones para conseguir el apoyo de los nacionalista para aprobar los presupuestos generales para 2022.

Pero, según se supo ayer por la tarde, las plataformas internacionales como Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video no tendrán que cumplir con el requisito de ofrecer el 6 % de su contenido en euskera, catalán o gallego, porque su sede social se encuentra fuera del Estado español.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo está "muy abierto" a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero ha advertido que la norma "no puede contradecir la normativa europea".

Al respecto, el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha respondido que "la normativa europea lo que invita a los Estados miembro es a proteger a la producción audiovisual y a la diversidad lingüística que se deriva de ella en todos los Estados miembros y hemos visto que se ha hecho en otros países, como Francia, Alemania, Bélgica". El portavoz ha asegurado que decir que España no puede legislar sobre estas empresas es "engañar".

El portavoz parlamentario del partido independentista ha informado de que han pedido una "reunión urgente" con el PSOE para abordar este tema y ha avisado de que no es inteligente que el Gobierno "les toque las narices" con el tema de las lenguas cooficiales. Ha advertido, además, de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, actualmente en el Senado. "Están abiertos todos los escenarios", ha afirmado.

En un comunicado, ERC señala que el proyecto de la Ley Audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Cataluña", por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.

Rufián ha recalcado que o la norma "protege la producción audiovisual en catalán, en gallego y en euskera de todas las plataformas audiovisuales que se dirijan a la audiencia en este país" o no apoyará la ley porque, para ERC, el tema de la lengua "es sagrado". "O intentamos proteger a todo un sector, que además estamos hablando de casi 30.000 puestos de trabajo, o se va al carajo", ha asegurado.

"Nosotros respetamos los pactos que cada cual tenga con multinacionales. Lo que decimos claramente es que no hay multinacional que le tenga que susurrar, en cualquier democracia plena, las leyes al Gobierno, sobre todo si es un gobierno supuestamente progresista", ha remachado Gabriel Rufián, quien cree que debería "haber mucha más gente" defendiendo su postura y ha aludido a Unidas Podemos.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, por su parte, ha desvelado que su formación está "más cerca del no que del sí" respecto a la Ley Audiovisual, al acusar al PSOE, su socio de coalición, de no haber negociado con ellos el contenido de la normativa y de haberla llevado de forma unilateral al Consejo de Ministros.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso para reprochar a los socialistas que, pese a sus demandas de participar en el anteproyecto, su socio ha optado por centrar las conversaciones con un "partido de la oposición", en alusión a ERC.