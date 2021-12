02/12/2021 15:21 Política Consejo de Audiovisuales El Parlamento Vasco rehusa crear del Consejo Vasco de Audiovisuales propuesta por EH Bildu Agencias | Eitb Media La proposición de ley de EH Bildu solo ha contado con el apoyo del grupo Elkarrekin Podemos-IU; el resto de formaciones de la Cámara ha votado en contra de la iniciativa legislativa. PNV y PSE defienden que ya existen en la CAV foros para controlar el adecuado funcionamiento de los medios. Escuchar la página Escuchar la página

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves tomar en consideración de la proposición de ley presentada por EH Bildu para la creación del Consejo Vasco de Audiovisuales que proponía crear un órgano independiente que regulara los contenidos audiovisuales y estableciera un régimen sancionador, tanto en los medios de comunicación audiovisuales públicos como en los privados del espacio comunicativo vasco.

La proposición de ley de EH Bildu solo ha contado con el apoyo del grupo Elkarrekin Podemos-IU; el resto de formaciones de la Cámara ha votado en contra de la iniciativa legislativa.

El Gobierno Vasco manifestó el pasado mes de junio su criterio desfavorable a la toma en consideración de la citada proposición de Ley y descartó su tramitación y aprobación, al entender que las cuestiones planteadas en la propuesta están encauzadas y gestionadas por otros órganos y foros que ya existen y funcionan "adecuadamente".

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha afirmado que el Gobierno Vasco tiene las competencias para crear este consejo y también para crear una ley audiovisual, por lo que cree que este rechazo supone una "dejación clamorosa" y ha lamentado que no han dado "ni la opción de debatir".

"Y lo que es peor, ustedes no tienen propuesta. No tienen nada para ofrecer, ni bueno ni malo. Siguen actuando como siempre. No han dado la talla. No quieren afrontar los retos comunicativos de una pequeña nación sin Estado como la nuestra. No ven la necesidad de regular los audiovisuales para que sobreviva nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro idioma", ha recriminado.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Gustavo Angulo ha criticado que el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan han decidido "dar por zanjado el debate, privando a la ciudadanía de una herramienta útil en la sociedad de la información". Ha alertado, además, de que "en la sociedad de la comunicación en la que estamos, en la sociedad de los audiovisuales y con casi cinco horas de televisión al día, no va a haber nadie que lo controle".

Explicación de voto

En el turno de explicación de voto, el parlamentario del PNV Joseba Díez ha defendido que actualmente existen en Euskadi foros para controlar los medios de comunicación y cree que la creación de este consejo supondría destinar un presupuesto "muy importante, que hay que analizar con detenimiento".

Según ha explicado, al igual que el Gobierno, el PNV no considera este consejo "necesario" y ha pedido "prudencia" porque el sector audiovisual está en "constante transformación". "Si entendemos que es necesaria la creación de un consejo que regule lo audiovisual, tiene que ser en un momento en el que el sector esté estable", ha defendido.

La parlamentaria de PSE-EE Miren Gallastegi cree que la proposición de ley de EH Bildu "no está correctamente formulada ni desde el punto de vista de técnica legislativa, ni tampoco desde el punto de vista jurídico material" y ha defendido que las cuestiones planteadas en esta propuesta "están encauzadas y gestionadas por otros órganos y foros que existen y funcionan adecuadamente".

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha explicado que han votado en contra por razones "de forma y de fondo", ya que cree que es una propuesta que tiene una técnica legislativa "muy deficiente" y con un régimen sancionador "no constitucional". "Creo que la propuesta en sí misma no es seria", ha señalado antes de advertir que este órgano "al final va a acabar restando competitividad a los medios domiciliados en el País Vasco que pasarán a depender íntegramente las subvenciones".

En el turno en contra, la parlamentaria de Vox Amaia Martínez ha rechazado este consejo porque cree que se trata de la creación de "nuevos chiringuitos" para "aumentar el gasto del Estado a costa del esfuerzo fiscal de los ciudadanos, en aras de crear nuevas agencias de colocación para amigos".