Política

Sabotaje contra Lanbide

Ares pide a la IA que condene el acto de 'kale borroka' de Agurain

Redacción

19/03/2012

El consejero de Interior ha considerado que la explosión de un artefacto en Andoain es una acto de violencia callejera "grave".

Noticias (1) Estalla un artefacto ante la sede de Lanbide en Agurain

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha rechazado el lanzamiento de un petardo rociado con gasolina contra una oficina del Servicio vasco de Empleo, Lanbide, de la localidad alavesa de Salvatierra-Agurain, que ha considerado que se trata de un acto de violencia callejera, y ha reclamado que todos lo condenen "con toda contundencia y claridad", en especial, "los dirigentes de la antigua Batasuna".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Ares ha destacado que el 'modus operandi' utilizado en este caso del lanzamiento del petardo con Lanbide es el "utilizado" en los actos de 'kale borroka'.

"Es un artefacto que hay que preparar y, en todo caso, lo importante es que todo el mundo se pronuncie radicalmente en contra, que lo condene", ha añadido.

El titular de Interior ha destacado que "es evidente que hay menos actos de violencia callejera que nunca, algunos ni tienen nada que ver con lo que eran actuaciones planificadas por el mundo del entorno de Batasuna, que ha habido hechos aislados que, desde luego, tienen que ver con otras causas, como reivindicaciones laborales, preparación de determinados días de lucha referidos a temas económicos o de crisis económica".

"Pero, es evidente que ha habido también algunos otros casos y éste es un caso grave. Por eso me he pronunciado con la contundencia con la que lo he hecho", ha precisado.

No obstante, Ares ha precisado que todos los datos que tienen apuntan a que "no está habiendo ninguna actividad terrorista por parte de ETA".