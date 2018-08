Política

Patxi López pide que la Justicia actúe 'con celeridad' en el caso Gil

Redacción

19/03/2012

El lehendakari, Patxi López, ha reclamado a la Justicia que actúe "con celeridad" en el caso del dirigente socialista Melchor Gil y se llegue "hasta el final en todo", tanto en lo relativo a la situación del vicesecretario general del PSE de Bizkaia, como en la posible filtración de su expediente por parte de la Hacienda foral vizcaína.

López, que ha indicado que no conocía la situación fiscal de Melchor Gil, ha señalado que es un tema que está en manos de la Justicia, que "es lo que corresponde en estos casos". "Lo que me gustaría es que ese tránsito judicial sea lo más rápido posible y se vaya hasta el final en todo, tanto en la situación de Melchor Gil, como en el caso de la filtración de un documento que debe ser custodiado con mucho rigor", ha añadido.

El lehendakari ha manifestado que Gil lo que ha admitido no es que haya defraudado, sino que "había errores en su declaración, que ha corregido" y ha recordado que no está imputado y la fiscalía "ha dicho que no hay causa de ningún tipo de delito fiscal". Por último, ha hecho alusión al hecho de que la Hacienda vizcaína haya detectado 500 millones de fraude en 2011 "y nadie conocemos quiénes son los responsables" y ha indicado que sería "tremendo" que se utilizara este tema con intencionalidad política.

Por otra parte, ha manifestado que la propuesta de crear una ponencia sobre pacificación y convivencia en el Parlamento vasco "no tuvo prácticamente a ningún grupo en contra", salvo UPyD y EA "con sus dudas". A su juicio, hay una coincidencia "fundamental" sobre la necesidad de ponerla en marcha. En este sentido, se ha mostrado convencido de que se va a "hacer realidad" en "fechas próximas".