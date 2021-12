21/12/2021 17:46 Política Audiencia Nacional Mikel Albisu niega su implicación en el asesinato de Gregorio Ordoñez y recuerda que ya cumplió su condena AGENCIAS | EITB MEDIA No obstante, la Audiencia Nacional ha prohibido a Mikel Albisu salir del Estado español y ha ordenado que se le retire el pasaporte. Albisu recuperó la libertad en 2019 tras cumplir su condena en Francia. Escuchar la página Escuchar la página

El expreso de ETA Mikel Albisu, que en enero de 2019 salió de prisión tras cumplir íntegramente su condena, ha declarado hoy en los Juzgados de San Sebastián porque está siendo investigado por su presunta implicación en el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordóñez, el 23 de enero de 1995.

Durante su comparecencia, Albisu ha negado su participación en el crimen de Ordóñez y ha recordado que ya cumplió su pena por pertenencia a ETA. Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Rubén Múgica, ha pedido "esfuerzos redoblados" para condenar a quienes "fueron jerarcas y capos de la banda criminal".

Posteriormente, se ha celebrado una vistilla para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Dignidad y Justicia, que alegó un "muy alto riesgo" de que el imputado se diera a la fuga.

A través de un auto, la Audiencia Nacional ha prohibido a Albisu salir del Estado español sin autorización judicial y ha determinado la retirada de su pasaporte en el plazo de 24 horas. En caso de que carezca de él, no podrá obtener un nuevo documento.

También le reclama la designación de un domicilio y de un teléfono de contacto permanente, donde se le puedan entregar las notificaciones y ser citado.

En este sentido, le advierte de que el incumplimiento de estas medidas y la incomparecencia del investigado a cualquier llamamiento judicial que se practique, sin causa justificada, podría suponer la revocación de esta situación de libertad y la determinación de su ingreso en prisión provisional.

Contra la resolución judicial cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en un plazo de tres días.

En base a la decisión de la Audiencia Nacional, Mikel Albisu no podrá salir al extranjero y, como no dispone de pasaporte, no podrá solicitarlo, tal como ha precisado su abogado, Aiert Larrarte.

Al concluir su declaración, en manifestaciones a los medios de comunicación congregados ante los Juzgados, el propio Albisu ha explicado que sus "únicas palabras" en sede judicial han sido para recordar que él ya cumplió sendas condenas de 20 y 5 años en Francia por un delito de "asociación de malhechores".

Además, ha asegurado que las nuevas acusaciones que se realizan contra él han sido obtenidas mediante "torturas y mentiras".

La concentración de Sortu para apoyar a Mikel Albisu. Foto: EFE

Concentración de Sortu

Cuando Mikel Albisu ha lllegado a los juzgados, varios miembros de Sortu le esperaban a las puertas de la sede judicial, donde se han concentrado con una pancarta en la que se leía: 'Konponbidea eta bakea. Mikel Albisu gurekin' ('Solución y paz, Mikel Albisu con nosotros).

El dirigente de Sortu, Haimar Altuna, ha reivindicado los "pasos" que "está dando y seguirá dando" la izquierda independentista "hacia la paz, la convivencia y para una solución democrática en el conflicto que tenemos con el Estado", mientras, ha dicho, "los de siempre siguen intentando obstaculizar ese camino".

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha calificado de "repugnante" que Mikel Albisu haya sido recibido entre aplausos ante el juzgado de Donostia.

En un mensaje en la red social Twitter, Iturgaiz ha afirmado que "son unos miserables, que lejos de abandonar los 'ongietorris' humillan a las víctimas".

"Es una nueva repugnante demostración de exaltación y apología del terrorismo con recibimiento de lujo 'made in Sortu' al jefe de ETA responsable del asesinato de mi compañero del PP vasco Goyo Ordóñez", ha añadido.