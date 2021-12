22/12/2021 11:59 Política Entrevista en 'Faktoria' Bingen Zupiria: "El Gobierno español no ha hecho trabajo de cocina, y no será fácil acordar medidas" EITB Media A las puertas de la reunión de presidentes autonómicos, Bingen Zupiria pide medidas comunes contra la covid-19 en el ámbito estatal y europeo, y aboga por la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores. Respecto a la ventilación de espacios interiores, afirma que es responsabilidad de cada cual. Escuchar la página Escuchar la página

"El Gobierno español no ha hecho trabajo de cocina, y no ha enviado ninguna propuesta sobre las medidas a tomar, antes de la reunión de presidentes autonómicos". Con este precedente, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha destacado que será complicado acordar medidas en la reunión telemática de esta tarde. "En el orden del día que hemos recibido solo aparece la lista de participantes, no será fácil acordar medidas". En una entrevista en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Zupiria no ha adelantado qué propondrá el lehendakari Iñigo Urkullu, pero ha explicado que quiere "medidas y criterios" comunes en el ámbito estatal y europeo: "No tiene sentido cerrar estadios en Alemania, y que aquí estén abiertos de par en par".

A pesar de que la situación en los hospitales haya empeorado, el portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que la situación era "bastante peor" el año pasado y que, a falta de estado de alarma, se han limitado a trasladar recomendaciones. Sobre posibles medidas restrictivas, Zupiria ha reconocido que "no es del gusto de nadie tomarlas", pero que lo harán en caso de considerarlas necesarias. Por ejemplo, ha defendido la obligatoriedad de las mascarilla en exteriores: "Es complicado mantener la distancia de seguridad de un metro y medio en exteriores, y la mascarilla es necesaria". Sobre la ventilación de los espacios interiores, el portavoz cree que no se puede "obligar", por lo que "es responsabilidad de cada cual".

Relación con EH Bildu

En la víspera de aprobar los presupuestos, Zupiria ha alabado el acuerdo entre el Gobierno y Euskal Herria Bildu: "Visto el ambiente que tienen en Castilla y León, Andalucía y el Senado, es destacable el esfuerzo que hemos hecho en pos de un acuerdo". Cree que la nueva ley de Educación necesita "el apego de la ciudadanía y acuerdo político", y, finalmente, ha criticado duramente a la izquierda abertzale por aplaudir en el juzgado de San Sebastián al exjefe de ETA Mikel Albisu: "Esos aplausos no arreglarán los problemas por solucionar en este país".