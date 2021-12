23/12/2021 09:09 Política Presupuestos de la CAV 2022 El Parlamento Vasco aprueba los presupuestos de 2022 con el apoyo de PNV y PSE-EE, y la abstención de EH Bildu O.P. | Eitb Media En esta ocasión, los presupuestos han sido aprobados con 41 votos a favor (PNV y PSE-EE), 21 abstenciones (EH Bildu) y los once votos en contra de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Grupo Mixto-Vox. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Azpiazu y Urkullu se dan la mano al final de la sesión. EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El pleno del Parlamento Vasco ha aprobado este jueves los Presupuestos de Euskadi para 2022, unas cuentas que ascienden a 13 107 millones de euros y que han salido adelante con el apoyo del PNV y el PSE-EE, el voto en contra de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Grupo Mixto-Vox, y la abstención de EH Bildu, formación que el pasado 1 de diciembre cerró un acuerdo con el Ejecutivo autonómico en torno a las cuentas de 2022, acuerdo que establecía que la coalición se abstendrá en la votación de las cuentas a cambio de modificaciones presupuestarias y compromisos políticos por valor de 253 millones de euros.

De esa forma, los segundos presupuestos de la legislatura han sido aprobados con un mayor respaldo que los de este año, que salieron adelante gracias a la mayoría absoluta que tienen las dos formaciones del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) en el Parlamento autonómico (con 41 escaños), pero que recibieron el voto en contra de los 34 parlamentarios que suman EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Grupo Mixto-Vox.

En esta ocasión, los presupuestos han sido aprobados con 41 votos a favor (PNV y PSE-EE), 21 abstenciones (EH Bildu) y los once votos en contra de Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Grupo Mixto-Vox, dado que faltaban dos parlamentarios de estas formaciones.

Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han votado en contra al considerar, por distintas razones, que estos presupuestos no sirven para afrontar la crisis económica y social. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en la votación por "motivos ajenos" que no ha precisado su partido, que ha explicado que posteriormente se ha registrado en acta su voto contrario a las cuentas.

Explicación de voto

Durante el debate, tanto el PNV como el PSE-EE han defendido el contenido del presupuesto y han valorado el acuerdo con EH Bildu.

Itxaso Berrojalbiz (PNV) ha destacado que aún no siendo necesario el apoyo de otros grupos para aprobar los presupuestos, los socios del Gobierno han sido "flexibles" para "sumar" a través de un diálogo con EH Bildu "con resultado positivo" pensando "en el bien común".

La socialista Sonia Pérez (PSE-EE) ha dicho que las cuentas son las mejores para salir de la crisis sanitaria, para la transformación energética, el bienestar social y la reactivación económica y ha subrayado que no recogen "ningún recorte".

Nerea Kortajarena (EH Bildu) ha reconocido que los presupuestos tienen "carencias estructurales" y no sirven para dar respuesta a los retos pero ha justificado el acuerdo con el Gobierno por esta "coyuntura extraordinaria" y por la "responsabilidad", y ha destacado los compromisos que ha logrado, entre ellos el refuerzo de la atención primaria, la adecuación del Salario Mínimo Interprofesional a la realidad de Euskadi y partidas para la transformación energética.

Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU), ha considerado que con su pacto, EH Bildu no está acertando al demostrar "cierto acuerdo con los recortes" por un "cálculo electoral, ha alertado de que el derecho a la salud de los vascos "no está debidamente garantizado", ha exigido recuperar a los "más de 4000 sanitarios" de los que el Gobierno Vasco ha prescindido y ha lamentado los recortes sociales en la RGI y en las ayudas de emergencia social.

Luis Gordillo (PP+Cs) ha criticado que no se haya aceptado ni una sola de las 1500 parciales que presentó este grupo, ha considerado que Euskadi con estos presupuestos queda desarmada frente a los retos futuros y sobre la "nueva mayoría" conformada por PNV y PSE con EH Bildu ha avisado que se verá el próximo año cuál será su traslación al "proyecto político".

Amaia Martínez (Vox) ha denunciado el "repugnante cordón antidemocrático" al que se somete a su partido, ha criticado el "despilfarro" de un presupuesto basado "en la construcción de una nación vasca e independiente" y ha rechazado las "alianzas" con quienes siguen sin condenar a ETA.

Al término de la votación, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha agradecido a EH Bildu que se haya sumado a la "política útil", ha señalado que los presupuestos tienen las garantías para afrontar todas las políticas necesarias y ha añadido que el Gobierno Vasco "no va a escatimar" recursos para combatir la pandemia.