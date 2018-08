Política

Advierte al lehendakari

Basagoiti: 'Quien decide la política del fin de ETA es el Gobierno'

24/03/2012

24/03/2012

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha advertido al lehendakari, Patxi López, que "aquí quien decide y marca" la política del fin de ETA "es el Gobierno de España, que es el que tiene la competencia, la mayoría absoluta y el partido que siempre ha aplicado recetas" que han servido para el fin de la banda.

Basagoiti ha manifestado que el PSE-EE "sólo tiene la bandera de la paz para agarrarse y se pone gafas oscuras para no ver que ETA no ha dejado las armas y que Batasuna no se ha vuelto buena".

Además, ha destacado que el PNV "mirará a Batasuna" al día siguiente de elecciones si el PP no obtiene "muchos escaños".

Antonio Basagoiti ha insistido en que "la línea política" en este momento del fin del terrorismo "la marca el Gobierno, no la marca ni el Partido Socialista, ni ningún comisionado que se le ocurra a López, ni las peticiones del Rufi Etxeberria de turno".

El presidente del PP vasco han señalado que "la mejor manera de cicatrizar heridas es que se haga una autocrítica de todos estos años y que se condenen todos los atentados".

En este sentido, ha precisado que el comisionado del lehendakari, Jesús Loza, "propondrá lo que crea conveniente", en alusión a los planteamientos de reinserción de presos y la excarcelación de presos enfermos, pero ha precisado que "aquí el que decide, el que marca la política y el que dice cuál es el camino es el Gobierno de España, que es el que tiene la competencia, el que tiene mayoría absoluta y el partido que siempre ha aplicado recetas que han servido para el fin de ETA".

Basagoiti ha señalado que las propuestas del lehendakari serán "opiniones a tener en cuenta", pero ha advertido de que "él no decide la política penitenciaria ni la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado ni la actuación que hace el Gobierno de España".

El presidente del PP vasco ha reconocido que, "en los últimos tiempos", existe un distanciamiento de los socialistas vascos porque "sus políticas y su agenda están sirviendo para fortalecer la posición de Batasuna".

En cuanto a los presos, ha apuntado que tienen que acogerse a la legalidad "y punto". "La reinserción está en su mano, si cumplen con los requisitos de arrepentimiento y de colaboración con la Justicia.



Quien más pueden hacer por los presos es la propia ETA, desapareciendo y dejando que se arrepientan y colaboren con la Justicia", ha dicho.