Política

Elecciones autonómicas

Patxi López: 'Un gobierno nacionalista sería la vuelta a la bronca'

Redacción

26/03/2012

El lehendakari considera que se regresaría a la búsqueda de la independencia de Euskadi, cuando a su juicio "no es ese el debate que necesitan los vascos".

El lehendakari,, ha advertido de que el regreso en Euskadi de un gobierno nacionalista supondríaporque se recuperaría la búsqueda de la independencia, cuando a su juicio "no es ese el debate que necesitan los vascos".

En un desayuno informativo de Europa Press, ha asegurado que los tres años de ejecutivo socialista han supuesto un cambio de "agenda" en la política vasca y situar las prioridades del Gobierno "donde están las prioridades de la ciudadanía: la economía, el empleo, la educación, la sanidad".

El lehendakari ha asegurado que los años de su gobierno han sido los del fin del terrorismo pero también los de la recuperación de la libertad ciudadana. "Comenzamos la legislatura con ETA y la terminamos sin actividades terroristas. Solo por esto ha merecido la pena estar en el Gobierno Vasco.



Ahora toca trabajar para buscar el consenso para que ETA se disuelva definitivamente y buscar la concordia en Euskadi", ha añadido.

En esa búsqueda de consensos, el lehendakari ha subrayado que un nuevo gobierno nacionalista supondría un retroceso a épocas como las de Juan José Ibarretxe y a "un clima de crispación que consumía todas nuestras energías". "Todo esto ha cambiado radicalmente, vivimos en una Euskadi más tranquila, plural, libre", ha defendido.



Foro para la pacificación y convivencia



Patxi López, ha afirmado que espera que "de aquí al jueves" se llegue a un acuerdo para constituir una ponencia sobre pacificación y convivencia, en la que ha asegurado que no se dará "protagonismo a Batasuna".

Ha indicado, en relación a estas propuesta, que la intención no es "tramitar la agenda política de Batasuna, ni dar protagonismo a Batasuna, ni para que pasen por allí como ha acusado el PP".

El lehendakari ha asegurado que lo que pretenden es lograr un acuerdo entre los demócratas "en qué hacer en ese recorrido". "Hemos derrotado a ETA pero la izquierda abertzale nos puede ganar políticamente la batalla y no debiéramos de permitirlo", ha zanjado.

Víctimas de ETA



Por otro lado, el lehendakari ha pedido que las víctimas de ETA no se erijan como "censoras de ciertas políticas" al ser preguntado acerca de la propuesta del Ministerio del Interior de que las víctimas del terrorismo puedan recurrir ante el juez de vigilancia penitenciaria las decisiones judiciales relacionadas con sus familiares.



"No me parece que debamos erigir, con todo respeto, a colectivos víctimas como censores o no de ciertas políticas", ha advertido.



Asimismo, ha apostado por "hacer acercamientos a presos que empiezan a hacer su recorrido en la inserción democrática, su rechazo y ruptura a la violencia, también sobre enfermos graves, lo marca la Ley, podría haber ciertos terceros grados para los que utilizan la vía de la reinserción". "Aplicar la Ley y la Constitución que dice que el

objetivo de la política penitenciaria es la reinserción, no la revancha", ha añadido López.

El lehendakari ha afirmado que el vicesecretario general del PSE-EE de Bizkaia, Melchor Gil, ya se ha explicado ante la Fiscalía en torno a la presuntas irregularidades que la Hacienda vizcaína le atribuye en la compra de un chalet en Castro Urdiales y espera que este caso se "resuelva cuanto antes y con todas las consecuencias".

Patxi López ha realizado estas manifestaciones después de que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, asegurara que él "pondría de patitas a la calle" a un cargo del PP que cometiera las irregularidades que se le achacan presuntamente a Gil, cuñado del lehendakari, si no explicara lo ocurrido.