Política

Congreso de los Diputados

Amaiur pide la liberación de los condenados en el caso Bateragune

Redacción

27/03/2012

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que acatarán "como siempre" la decisión que pueda adoptar el Supremo.

Amaiur ha pedido que se revoque la sentencia del caso Bateragune y se ponga en libertad a los cinco condenados, entre ellos Arnaldo Otegi.



En vísperas de que el Tribunal Supremo vea el recurso presentado por la defensa de los condenados del caso Bateragune, Larreina, que ha comparecido junto al resto de los diputados de Amaiur, ha exigido la revocación de la sentencia y ha señalado que el objetivo de este fallo eraque se iniciaban en Euskadi.

Según Larreina, con esta "dura" condena de la Audiencia Nacional, dictada el pasado septiembre, el Estado trató de realizar una "demostración de fuerza" ante los cambios "de gran calado" que empezaban a producirse, como el cese de la actividad armada de ETA.



En este proceso, Otegi y el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga fueron condenados a diez años de prisión por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune, mientras que otros tres acusados (Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto) fueron sentenciados a ocho años.



Se ha abierto un proceso "imparable" -ha continuado Larreina- y ha dicho que no le cabía duda alguna de que éste no tenía "vuelta atrás". Por ello, ha dicho que la sociedad vasca y la comunidad internacional "no entienden" que sigan encarcelados los condenados del caso Bateragune, al tiempo que Amaiur ve "con preocupación" que el Gobierno, en este nuevo escenario político, "no dé pasos" para impulsar un escenario de paz definitivo.



PNV: 'El caso Bateragune es un sinsentido'

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha subrayado este martes que el caso Bateragune es un "sinsentido" que, además de alentar el "victimismo" de la izquierda abertzale, no fomenta la inclusión de todas las fuerzas políticas que, desde su punto de vista, debe presidir la "nueva fase" abierta tras el cese de la actividad armada por parte de ETA.



El Gobierno de Rajoy acatará la decisión del Supremo



El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que su departamento acatará "como siempre" la decisión que pueda adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso Bateragune y que afecta, entre otros, al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.



En los pasillos del Congreso, Fernández Díaz se ha referido así a la petición de Amaiur y del PNV, que han solicitado que se ponga en libertad a Arnaldo Otegi y a los demás condenados por el caso Bateragune.

"El ministro del Interior no tiene nada que decir salvo que lógicamente va a acatar, como siempre, lo que decida el Tribunal Supremo", ha subrayado.



Gobierno Vasco: "Los tribunales no son ajenos a la realidad"



La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, se ha referido al caso Bateragune y ha afirmado que los tribunales de Justicia "no son ajenos a la realidad". Además, ha mostrado su deseo de que el Tribunal Supremo resuelva pronto el recurso planteado por los abogados de los acusados.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Vitoria-Gasteiz, la portavoz del Ejecutivo de Patxi López ha manifestado que los tribunales de Justicia "no son ajenos a la realidad que se vive". "Interpretan la Ley con independencia y rigor, pero no viven ajenos a esa realidad", ha afirmado.



Además, ha insistido en que la Justicia "que se hace larga, empieza a no ser justicia", por lo que espera que, tras la vista de este miércoles en el Tribunal Supremo, la sentencia "salga con rapidez", entre otras cosas, para poner fin a "inquietudes" que pueda haber en torno a esta cuestión.