Política

Elecciones en Asturias

Foro Asturias recurrirá judicialmente los votos directos de emigrantes

Redacción

28/03/2012

Prevé impugnar 332 votos llegados directamente a través del correo ordinario, sin haber pasado previamente por consulados o embajadas. Cascos cree que pueden alterar el reparto de escaños.

Foro Asturias ha anunciado que, en el momento procesal oportuno, procederá a plantear un recurso contencioso contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de incorporar como válidos los votos llegados directamente a través del correo ordinario sin que hayan pasado previamente por consulados o embajadas.

Foro ya había impugnado este mismo miércoles ante la Junta Electoral de Asturias 332 votos directos llegados a través de Correos (otros 19 llegaron fuera de plazo) y no mediante valija diplomática, por lo que pidió que no se tuvieran en cuenta y no se contabilizaran como válidos.

El presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, ha estimado que esos 332 votos pueden alterar el reparto de escaños determinado en el escrutinio, en el que el voto de los emigrantes asturianos ha resultado decisivo para que el PSOE haya sumado este miércoles un diputado más a los 16 que consiguió en las elecciones autonómicas del domingo.



Este escaño le abre las puertas a un gobierno en mayoría si consigue pactar con IU y UPyD.