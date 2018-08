Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Zabaleta: 'Ezenarro, Basabe y Erostarbe no han querido respondernos'

Redacción

03/04/2012

El líder de Aralar asegura que los tres parlamentarios díscolos no han contestado a los emails que la dirección les envió.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha afirmado que "un partido que quiere ser ideológicamente serio" no puede aceptar actuaciones que vayan en contra de los principios y valores que defiende, en referencia a la portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco, Aintzane Ezenarro, y los otros dos parlamentarios vascos, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe, que votaron a favor de la creación de la ponencia de paz y convivencia y en contra de la postura oficial del partido.

En una entrevista en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Zabaleta ha explicado que el pasado viernes y este lunes enviaron sendos correos electrónicos a los tres parlamentarios que votaron a favor de la ponencia, y ha lamentado que no hayan recibido ninguna contestación y que "no hayan querido hablar personalmente" con ellos.

"A decir verdad, eso es algo doloroso, porque no han contestado a las comunicaciones que les enviamos, a pesar de pedirles que respondieran. Indudablemente, han escuchado y prestado más atención a PSE, PP y PNV que a nosotros. Hoy tienen una rueda de prensa y pienso que dirán lo que piensan antes a la prensa que a nosotros", ha lamentado.

De esta forma, ha considerado que, si los tres parlamentarios críticos con la dirección del partido no hay respondido a las comunicaciones enviadas, "no podrán sostener que quieren continuar obedeciendo al partido, que creo que es el primer deber en política".

"Esa ha sido la razón en este debate, no otra. Alguien puede pensar, o quizá lo digan ellos, que haber entrado en Amaiur puede ser la razón. La postura de no unirse a Amaiur fue apoyada por el 28% del partido, pero incluso los que la defendieron han seguido siendo leales y actuando con honestidad hacia el partido. Un partido que quiere ser ideológicamente serio, no puede aceptar actuaciones que rompen sus valores y sus principios, que son los derechos

humanos, la igualdad y el diálogo sin exclusiones", ha reiterado.

Sobre la ponencia que defendieron los parlamentarios díscolos, Zabaleta ha asegurado que "ha nacido muerta" y "no va a servir para nada, porque no es digna y no es un diálogo basado en los derechos humanos". Además, ha considerado que "obstaculizará el desarrollo del verdadero diálogo".