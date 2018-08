Política

Amnistía Fiscal

Basagoiti defiende la aplicación de la amnistía fiscal

Redacción

04/04/2012

El presidente del PP vasco cree que es mejor que "ese dinero aflore en Euskadi" en vez de en otros lugares fuera del País Vasco. Así pues, pide a las diputaciones que reflexiones sobre este tema.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha pedido a los diputaciones vascas, ante su decisión de no aplicar la amnistía fiscal, que tengan en cuenta que, si ese dinero "no aflora" en Euskadi, lo puede hacer en otros lugares fuera del País Vasco.

En una entrevista a ETB, Basagoiti ha afirmado que "parece" que las diputaciones vascas tienen autonomía suficiente para decidir no aplicar la amnistía fiscal.

El líder de los populares vascos ha querido "negar la mayor" porque, a su juicio, la medida anunciada por el Gobierno del PP no es una "amnistía fiscal", ya que no se plantea que "no paguen nada". En esta línea, ha asegurado que se trata de un "incentivo" para que el dinero que "no está tributando" pueda "estar en el sistema".

Ante la decisión de las tres diputaciones de no aplicar la amnistía fiscal, ha pedido a los diputados que tengan en cuenta que "si ese dinero no aflora en Euskadi, no aflora en Bizkaia, en Gipuzkoa y Araba, igual aflora en otro lugar y nos quedamos sin ese 10% y sin esa tributación durante los años posteriores".

"Y nos quedamos sin tener una mayor impulso para la inversión, la Obra Social y para la política económica que necesitamos en estos tres territorios", ha añadido.

Respecto a la postura del diputado general de Araba, Javier de Andrés, del PP, que también ha rechazado esta medida, ha asegurado que tiene "su postura" y es "antes representante de los alaveses que cargo del PP".