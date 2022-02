04/02/2022 12:18 Política Reforma laboral Sayas afirma que no entregarán sus actas en el Congreso AGENCIAS | EITB MEDIA El diputado de UPN ha afirmado que ni él ni su compañero Carlos García Adanero han incumplido ni el Estatuto de UPN ni la disciplina de partido. Escuchar la página Escuchar la página

El diputado de UPN Sergio Sayas ha afirmado que ni él ni su compañero Carlos García Adanero van a entregar sus actas en el Congreso, tal y como les ha pedido su formación, porque considera que no han incumplido ni el Estatuto de UPN ni la disciplina de partido. A su juicio, "no es que el presidente decide y los cargos acatan, sino que tras un debate se comparte la decisión en el órgano correspondiente".

En declaraciones a Europa Press, Sayas ha manifestado que confía en la democracia en su partido y ha incidido en que "no hemos incumplido ninguna norma interna, considero que no". De hecho, ha señalado que se ven como diputados de UPN dentro de unas semanas o meses.

Sergio Sayas ha explicado que en la Ejecutiva de UPN del lunes es verdad que quedaron en que desde la dirección intentaran alcanzar un acuerdo sobre la relación entre el Partido Socialista y EH Bildu y que "se pudiera contar a los ciudadanos".

Ha reconocido que las cosas no se hacen así, pero ha indicado que no fue Javier Esparza, presidente de UPN, quien les llamó para transmitirles la decisión adoptada, sino que "mandó a la secretaria general, Yolanda Ibáñez, para transmitir que el voto era sí".

Según ha expuesto, de esta forma "no podíamos explicar ni opinar". "Si me hubiera dicho que es por la no reprobación de Enrique Maya -alcalde de Pamplona-, no estoy de acuerdo", ha expuesto, para comentar que se buscaba un acuerdo en torno a "algo que erosione la relación del PSOE con EH Bildu".

Sayas ha manifestado que no van a llamar a Javier Esparza. Este sábado está convocado el Consejo Político y "nos veremos allá".

Por su parte, Esparza ha declarado que Sayas y García Adanero "nos han mentido a todos", y que "no representan a UPN y no pueden seguir en UPN".

Sobre si propondrá la expulsión del partido de ambos diputados, Esparza ha dicho que "vamos a ver jurídicamente, en función de los estatutos qué es lo que podemos hacer". La Ejecutiva de UPN se reunirá esta tarde para debatir lo ocurrido.