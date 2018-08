Política

Recursos en el TC

Etxerat pide derogar la doctrina Parot

Redacción

04/04/2012

Etxerat afirma que con la doctrina Parot se impone una "cadena perpetua" de facto, algo que resulta "ilegal" y pone en evidencia "la política de excepciónse aplica al colectivo" de reclusos de ETA.

La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat ha exigido la derogación de la denominada doctrina Parot y la puesta en libertad de los reclusos afectados por esta medida que prolonga su estancia en prisión.



Los portavoces de Etxerat Mattin Troitiño y Pili Agirre han hecho esta exigencia en una rueda de prensa celebrada en Donostia, en la que han comparecido acompañados por allegados de los presos que presentaron un total de 47 recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aplicación de esta doctrina.



Durante la comparecencia, Agirre ha leído un comunicado en el que ha criticado la "grave" decisión del TC que, según los datos de Etxerat, concedió amparo a tres de los recursos presentados, rechazó 19, admitió a trámite 22, y no admitió los tres restantes.



La nota leída por Agirre mantiene que la resolución del Tribunal Constitucional "está basada en la venganza" y "no tiene otra explicación que no sea política", porque "rechazar estos recursos significa no respetar los derechos básicos de los presos".



Asegura asimismo que con la doctrina Parot se impone una "cadena perpetua" de facto, algo que resulta "ilegal" y pone en evidencia "la política de excepción" que, a su juicio, "se aplica al colectivo" de reclusos de ETA.