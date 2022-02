08/02/2022 09:46 Política Radio Euskadi Esparza: "Sayas y Adanero han engañado a la sociedad española, a la navarra y a todo su partido" Mikel Domínguez | EITB Media El presidente de UPN se ha mostrado "dolido" por el "daño" que los diputados han hecho a la imagen del partido, que ahora "toca restituir". Esparza descarta un acuerdo de Sayas y Adanero con el PP o Vox para votar que no a la reforma laboral. Escuchar la página Escuchar la página

Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), entrevistado en 'Boulevard' de Radio Euskadi, se ha mostrado "dolido" por "el daño que se le ha hecho" a la imagen de su partido, después de que los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero no cumplieran la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados y votaran que no a la reforma laboral.

El regionalista ha defendido que "UPN siempre ha cumplido su palabra, y ahora toca restituir lo que siempre hemos sido" ante el "torpedo" que recibieron "en toda la línea de flotación".

Para Esparza, Sayas y Adanero "no son tránsfugas", y descarta un posible acuerdo previo de ambos con el PP o con Vox. "El PP me ha dicho que no, y no dudo de su palabra. Somos socios leales, y entiendo que esa lealtad también la tiene el PP con UPN", ha dicho el también portavoz de Navarra Suma.

El presidente de UPN ha explicado que los diputados manifestaron en repetidas ocasiones, tanto a la dirección del partido como en los medios de comunicación, que no estaban de acuerdo con la posición fijada pero que acatarían la disciplina de voto. "La cuestión es el engaño durante 23 horas. No cumplen con lo que están diciendo, y eso es inexplicable e intolerable. El ejemplo claro de lo que no hay que hacer en política", asegura Esparza.

Esparza ha subrayado que había un acuerdo con el PSOE para apoyar la reforma laboral y que una parte tenía que ver con la reprobación del alcalde de Pamplona. Ha continuado diciendo que el acuerdo contenía más aspectos, pero que como ha decaído porque UPN no ha cumplido, "por respeto, se queda en el ámbito interno".

Preguntado si UPN perderá representación en el Congreso de los Diputados, Esparza ha reconocido que le produce una tristeza enorme todo lo que está ocurriendo, pero que prefiere ser un partido que tiene palabra. "Por el camino quizás perderemos dos diputados temporalmente, pero tiene mas valor nuestra palabra", ha añadido. Es más, ha incidido que defenderá el valor de la palabra

En cuanto al futuro político de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, el presidente de UPN no ve a ninguno de los dos en las filas de Vox. Esparza ha vuelto a decir que ambos podrían seguir formando parte de UPN en caso de que entreguen el acta, pero ya han manifestado públicamente que no lo van a hacer.