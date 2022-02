09/02/2022 13:07 Política Acuerdo PSOE-UPN Chivite asegura que sus socios en el Gobierno de Navarra conocían el contenido del acuerdo con UPN Mikel Domínguez | EITB Media La presidenta foral y secretaria general del PSN ha aclarado que el acuerdo de los socialistas con los regionalistas navarros trata de cuestiones de competencia estatal, y no le corresponde dar detalles. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página María Chivite. Imagen de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, ha asegurado que sus socios en el Ejecutivo conocen el contenido del acuerdo logrado con motivo de la reforma laboral entre el PSOE y UPN, en torno al cual "hay un interés en alimentar determinadas cuestiones".

La también secretaria general del PSN ha aclarado que este acuerdo trata sobre competencias estatales y que, a pesar de que conoce su contenido, no lo ha negociado y no le corresponde dar explicaciones.

La también secretaria general del PSN ha aclarado que este acuerdo trata sobre competencias estatales y que, a pesar de que conoce su contenido, no lo ha negociado y no le corresponde a ella da explicaciones. "Conozco el contenido, he estado informada, pero no me corresponde comentarlo", ha dicho.

"No entiendo la polémica, no son competencias del PSN ni del Gobierno de Navarra. Nada que ver con el acuerdo de Gobierno. Sí con el Ayuntamiento de Pamplona, pero ahí el PSN no tiene ningún acuerdo de gobierno con nadie", ha explicado.

Chivite ha descartado que haya desconfianzas entre los socios del Gobierno Foral y asegura que las reuniones entre los partidos son ordinarias.