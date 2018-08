Política

Audiencia Nacional

La juez Murillo ante una denuncia de torturas:'¡Venga, buenas tardes!'

Redacción

10/04/2012

El presunto miembro de ETA Jon Kepa Preciado intentaba denunciar tortutras por parte de la policía cuando la polémica juez le ha cortado con esa frase.

La juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo ha cortado la intervención del presunto miembro de ETA Jon Kepa Preciado en el juicio que se celebraba por la colocación de un coche-bomba que ETA intentó hacer estallar el 1 de julio de 2003 frente a la sede de la compañía Iberdrola en Bilbao cuando éste intentaba denunciar "torturas" por parte de la policía. "¡Venga, venga, venga!¡Buenas tardes!", le ha espetado.

El incidente se ha producido al final de la vista oral cuando el acusado, para el que el fiscal ha pedido seis años de cárcel por colaborar en este atentado, ha manifestado su intención de "aprovechar" su turno de palabra y "decir lo que quería decir". "No me interrumpa --le ha dicho la juez Murillo--, lo que vaya a decir que sea en orden a su defensa, no para que usted diga lo que quiera".

A pesar de la advertencia de Murillo, Preciado ha pronunciado unas palabras en euskera para dirigirse a la presidenta del tribunal. "Da usted protección a los sucios torturadores y no tiene en consideración el sufrimiento de los demás", le ha dicho.