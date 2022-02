19/02/2022 12:30 Política ELECCIONES INTERNAS El Congreso Nacional de EA evidencia la ruptura insalvable entre los dos sectores EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA Cerca de un centenar de personas del sector crítico de EA se han acercado esta mañana al Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, donde la comisión organizadora del Congreso les ha recordado que la sesión era telemática. "Su objetivo no era participar, sino aparecer como víctimas" dice la dirección. Escuchar la página Escuchar la página

La guerra entre los dos bandos de EA, el oficialista y el de los críticos, ha vuelto a quedar patente esta mañana en Vitoria-Gasteiz donde este fin de semana se celebra el XIII Congreso Nacional del partidos. Un centenar de conpromisarios críticos se han acercado hasta el Palacio Europa de la capital alavesa, donde se les ha impedido la entrada recordándoles que la reunión era telemática.

Los críticos han enviado una nota de prensa en la que han denunciado que el pasado martes registraron un escrito solicitando la celebración de este cónclave de manera presencial dado que "no existen limitaciones sanitarias por la pandemia de la covid para ello y que EA no dispone de reglamento de participación telemática alguno".

Además han denunciado que la misma comisión de organización ha anulado la candidatura a la Mesa del este congreso que habían presentado "por defectos de forma y no contar con los avales pertinentes".

Los compromisarios críticos han "levantado acta notarial" de lo que han calificado un "nuevo despropósito democrático" del sector oficial liderado por la actual secretaria general, Eba Blanco, que concurre a la reelección en este congreso. Por el momento el sector crítico no ha oficializado candidatura a la Secretaría General.

Entre las personas que se han acercado hasta el Palacio Europa de la capital alavesa donde se está centralizando esta sesión telemática estaban el líder de este sector Maiorga Ramírez y el exlehendakari Carlos Garaikoetxea.

El exlehendakari Carlos Garaikoetxea y Maiorga Ramírez. Foto: EITB Media

Los críticos se han trasladado del Palacio Europa al Alkartetxe de Vitoria-Gasteiz, donde han celebrado un "congreso paralelo". Al finalizar, Maiorga Ramírez ha manifestado ante los medios que "la mejor aportación que puede hacer Eusko Alkartasuna al país es reforzarse y redemocratizarse como partido". Ha añadido que se puede seguir en coalición con EH Bildu pero de forma que se "eviten identificaciones reduccionistas", es decir, evitando que se identifique a EH Bildu con la izquierda abertzale.

Eba Blanco: "Se equivoca quien piensa que no participando resta legitimidad a este Congreso"

El sector oficial de EA ha acusado al sector crítico de no cumplir "adrede" los requisitos para poder presentar una candidatura a la Mesa del Congreso porque su objetivo "no era participar, sino aparecer como víctimas" han defendido en otra nota de prensa. Por lo tanto, ha negado que se haya cometido ninguna irregularidad al no aceptar la plancha a la Mesa del Congreso planteada por la corriente crítica, ya que no se le ha dado el visto bueno al no cumplir el requisito de venir avalada, al menos, por 25 compromisarios, según han informado fuentes de la dirección.

El sector crítico ha alegado que no se les había facilitado el listado de compromisarios, razón por la cual no habían podido reunir los 25 avales que se requieren, pero en el mismo Congreso se les ha informado de que la lista de compromisarios ha estado disponible en los alkartetxes. Por lo tanto, según han explicado, finalmente se ha elegido la Mesa del Congreso con la única "candidatura válida", al rechazarse la otra presentada al "no cumplir los requisitos".

La actual secretaria general, que se presenta a la reelección, Eba Blanco, ha explicado que "la mayoría de compromisarios, 132 de 249, estamos participando con toda normalidad en el Congreso de Eusko Alkartasuna, debatiendo las ponencias políticas y estatutarias" a lo que ha añadido que "las desavenencias políticas se solventan en estos órganos, discutiendo, debatiendo y rebatiendo; así se solucionan los problemas y los conflictos, y así lo entendemos la militancia de Eusko Alkartasuna. Y quienes estamos aquí presentes, tenemos claro que hay que respetar lo que salga de este Congreso".

"Por desgracia, hay quien ha rechazado el derecho de participar en este Congreso, y defender así sus propuestas políticas. No olvidemos que el Congreso es el mayor

órgano decisivo del partido. Se equivoca quien piensa que no participando resta legitimidad a este Congreso; al contrario, son quienes rechazan el propio debate

quienes pierden toda legitimidad democrática, pues muestran que no son capaces de aceptar la voluntad de la mayoría. Presentaron una enmienda a la totalidad, pero se han negado a defenderla. La hemos votado, aún así, y no se ha aprobado la propuesta de hacer de la relación de EA y EH Bildu una mera coalición electoral".

"No pueden achacarnos que no hayan podido participar: las normas de participación eran sabidas y conocidas por todos: participación telemática, y presentación de avales para ser miembro de la Mesa. Quien incumple las normas a sabiendas, a sabiendas no quiere participar en este Congreso" ha finalizado.