21/02/2022 09:58 Política Foro Forum Europa Iturgaiz: "En el PP no sobra nadie, pero tenemos que recuperar la unidad para que los votantes no se alejen" LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Por ello, ha animado a Casado y Ayuso a recuperar cuanto antes la credibilidad de sus siglas que es "el mayor patrimonio que tiene el PP". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:05 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

El presidente del PP de Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha hablado este lunes sobre la guerra con la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso durante su participación en el foro del Forum Europa en Bilbao, donde se ha sometido a las preguntas sobre la postura de la formación vasca en relación a la crisis abierta en el partido.

Sobre el pulso entre el presidente del partido, Pablo Casado, y la presidentea madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido contribuir "con más ruido". "He guardado silencio y he actuado con prudencia y responsabilidad, aunque eso no significa que haya permanecido inactivo", ha dicho.

Ante esa situación, ha querido pedir disculpas a toda la ciudadanía española, y especialmente a los y las votantes del PP, "porque no se merecen lo que han vivido estos días".

"Las siglas del partido están por encima de todo. Por ellas muchas personas han entregado su libertad y su vida. Hoy en día este proyecto sigue siendo útil para todos los españoles que desean que el PP sustituya a Sánchez y a sus políticas desastrosas", ha subrayado.

Además, ha recordado que las veces que su partido ha gobernado en España, han sido capaces de sacar al país de respectivas crisis: "Cuando nos han llamado hemos estado ahí para resolver los grandes problemas heredados de otros".

Sin olvidar la crisis que se ha generado en su formación, Iturgaiz ha dejado claro que en el PP no sobra nadie y que tienen la gran responsabilidad de que los simpatizantes no se alejen y vuelvan a ilusionarse, "algo que solo puede recuperarse desde la unidad". Por ello, ha animado a Casado y Ayuso a recuperar cuanto antes la credibilidad de sus siglas que es "el mayor patrimonio que tiene el PP".

"Somos una formación solida, con el apoyo de una enorme base social. En ningún caso estamos desacreditados como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy por hoy seguimos siendo la única formación capaz de ganarle. La familia del PP no va a desistir", ha destacado.

En cuanto a la situación política de la Comunidad Autónoma Vasca, ha criticado la postura del Gobierno de Urkullu, tanto por la gestión de la pandemia como por el pacto presupuestario con EH Bildu, entre otras cuestiones.

"Ola tras ola, hemos tenido los peores resultados a nivel nacional, y en algunos casos hasta a nivel europeo, por la gestión defectuosa del Gobierno Vasco y los responsables de Osakidetza, a lo que hay que sumar la nefasta atención en las residencias", ha recordado.

Iturgaiz se ha mostrado convencido de que son "las horas más bajas del lehendakari Iñigo Urkullu, ya que "ha sido incapaz de dar soluciones". "Desgraciadamente, el que no estén en sus mejores momentos nos repercute a todos", ha dicho.

Sobre el pacto presupuestario con EH Bildu, ha repetido en varias ocasiones que a cambio del apoyo, Urkullu dejará "manejar los hilos en Educación" a la coalición abertzale, y también posibilitará ir avanzando en "un acuerdo sobre un nuevo estatus para Euskadi".