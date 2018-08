Política

Muerte de Iñigo Cabacas

Urizar: 'Si Ares asume el error cometido debería dimitir'

Redacción

13/04/2012

Patxi Zabaleta cree imprescindible que sea un órgano independiente de la Ertzaintza quien lleve a cabo la investigación. Amaiur critica que Ares "se limitó a justificar la actuación de Ertzaintza".

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha reiterado su petición de cese al consejero del Interior, Rodolfo Ares, por la muerte de Iñigo Cabacas, porque "las dimisiones vienen como consecuencia de la asunción del error cometido, sin esperar a que con esa dimisión se vaya a solucionar nada porque el daño ya está hecho".

"Tendría que asumir todas las responsabilidades que emanan de su cargo", ha insistido entrevistado en 'Radio Euskadi'.

A su juicio, Ares "tiene que ir más allá" pues las diferentes medidas que ha planteado "entran dentro de la ambigüedad", pues por ejemplo "la eliminación de las pelotas de goma no es total". "La decisión de no cumplir en su totalidad la recomendación de las instituciones europeas es una decisión política", ha advertido.

Según sus cálculos, con la medida anunciada por Ares "hay más de 1.000 o 2.000 agentes que podrán usar en un futuro esas escopetas de bolas de manera excepcional".

Zabaleta: "La investigación debe realizarla un órgano independiente de la Ertzaintza"

Por su parte, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha considerado que es imprescindible que sea un "órgano independiente de la Ertzaintza" quien lleve a cabo la investigación que aclare las circunstancias en las que resultó herido mortalmente el joven Iñigo Cabacas, quien falleció el pasado lunes tras haber recibido el impacto de una pelota de goma. A juicio de Zabaleta, sólo así la Policía vasca podrá mantener el "buen nombre e imagen".

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el Forum Europa, Zabaleta ha considerado además que para su formación las explicaciones dadas hasta la fecha por el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, "no han sido suficientes".



"No nos han parecido suficientes ni satisfactorias las explicaciones que ha dado el consejero de Interior, aunque es evidente que hay que constatar una modificación en sus manifestaciones", ha expresado Zabaleta, para añadir que en sus últimas declaraciones Ares ha asumido "la responsabilidad política".

Amaiur critica que Ares "se limitó a justificar la actuación de Ertzaintza"

Los partidos políticos que integran la coalición Amaiur han pedido hoy al consejero de Interior, Rodolfo Ares, que "asuma plenamente su responsabilidad, pase de las palabras a los hechos" y presente su dimisión.



A juicio de los partidos de Amaiur, el consejero fue "incapaz de ofrecer una versión creíble" de lo ocurrido, sus explicaciones constituyeron "un ejercicio de escapismo político" y, además, "no planteó "ninguna medida para que en el futuro no se repitan hechos como la muerte de Iñigo Cabacas".



El consejero, han dicho, "se limitó a tratar de justificar la actuación de la Ertzaintza, pero solo pudo hacerlo mediante la ocultación de información y mostrando una enorme falta de respeto hacia los testigos".



"Consideramos muy grave que el Gobierno vasco no haya dado la cara hasta el fallecimiento de Iñigo Cabacas, habiendo pretendido primero ocultar los hechos y luego intentar manipularlos", han señalado las formaciones de Amaiur.



Han defendido que "lo que corresponde" es que Ares "asuma plenamente su responsabilidad" y presente su dimisión porque "la decisión de utilizar material (antidisturbios) en contra de la recomendación de la UE es estrictamente política y las responsabilidades deben ser también políticas".



Además, han exigido que se "depuren responsabilidades entre los policías, mandos y responsables políticos implicados en las últimas actuaciones policiales".