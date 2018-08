Política

El lehendakari dice que 'no estaría mal que el Rey pidiera disculpas'

Redacción

16/04/2012

Patxi López ha precisado que "en los tiempos que corren, hay ciertas cosas que la ciudadanía no entiende y ésta es una cosa de ésas".

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que "no estaría mal que el Rey pidiera disculpas" por el tema del viaje de cacería de elefantes que ha realizado a Botsuana, mientras España se enfrenta una grave crisis.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Patxi López hamanifestado que el monarca, "como todo el mundo, tiene derecho a unespacio privado".

No obstante, ha precisado que, "a la vez,también es verdad que, en los tiempos que corren, hay ciertas cosas quela ciudadanía no entiende y ésta es una cosa de ésas". Por ello, haconsiderado que "no estaría mal" que Don Juan Carlos "pidieradisculpas".

Elecciones



Patxi López, ha asegurado que le "encantaría" que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, fuera el próximo candidato de la formación jeltzale a la Presidencia del Gobierno Vasco para poder debatir con él "cara a cara". Además, ha señalado que hay "derivadas" que apuntan a que el PNV está volviendo a un "tiempo de la confrontación" y cree que Arnaldo Otegi en la cárcel "suma votos" para la izquierda abertzale.

"Me encantaría que fuera Iñigo Urkullu para poder debatir con él cara a cara, porque no lo he podido hacer habitualmente porque no forma parte del Parlamento vasco, y a veces, nos comunicamos a través del blog", ha añadido en una entrevista concedida a la Cadena SER.

En este línea, ha apuntado que le gustaría discutir con él "lo que necesita este país". En cuanto a la estrategia del PNV, ha recordado que "lleva tiempo diciendo que su objetivo es un nuevo estatus político para 2015 o la independencia de Euskal Herria desde el Ebro hasta al Adur".

De esta forma, ha indicado que Euskadi "hay que construirla entre todos y no unos contra otros, buscando las fórmulas que nos hagan sumar y no dividir, que nos hagan buscar consensos y no enfrentarnos entre nosotros".

Preguntado sobre si el hecho de que el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, en la cárcel suma o resta votos, ha afirmado que, "desgraciadamente, seguramente suma para el mundo" de la formación ilegalizada.