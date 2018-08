Política

Parlamento Vasco

El PP propone a Carmelo Barrio como portavoz en la Ponencia de Paz

Redacción

16/04/2012

UPyD anuncia que no participará en el foro. El PSE pide 48 horas más para designar representante. El Grupo Mixto participará con Mikel Arana (Ezker Anitza).

El portavoz de UPyD en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, ha anunciado hoy que no va a participar en la ponencia para la convivencia y la paz, aunque ha precisado que sí opinará sobre lo que este órgano discuta o acuerde.

El Pleno del Parlamento Vasco acordó crear la ponencia de paz con los votos de todos los grupos, salvo UPyD, el representante de EA, Juanjo Agirrezabala, y uno de los de Aralar Dani Maeztu.

La ponencia aún no se ha constituido y todavía no hay fecha para que comience a andar, a la espera de que los partidos acuerden si tendrá o no un presidente.

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta este lunes para decidir los representantes en la ponencia, aunque el PSE ha solicitado 48 horas más para poder tomar la decisión.

Por el momento, Aintzane Ezenarro y Mikel Basabe participarán por Aralar, el PP ha designado a Carmelo Barrio como representante y el Grupo Mixto participará con Mikel Arana (Ezker Anitza).