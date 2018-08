Patxi López, a favor del autogobierno para garantizar el bienestar

Política

20/04/2012

El lehendakari ha advertido al Gobierno de Rajoy de que no permitirá que con la "excusa" del déficit público "se ahogue a la sanidad y la educación" aunque ha precisado que no será "insumiso".

El lehendakari, Patxi López, ha advertido al Gobierno central de que no permitirá que con la "excusa" de la reducción del déficit público "se ahogue a la sanidad y la educación", por lo que hará uso de toda la capacidad de autogobierno de Euskadi para defender el estado de bienestar en la comunidad autónoma.

López ha respondido de esta forma durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco a una pregunta del PSE-EE sobre las medidas del gabinete de Mariano Rajoy para ahorrar 10.000 millones de euros en sanidad y educación.

El lehendakari ha reconocido que, dada la crisis económica, es necesario reducir el déficit de las administraciones públicas. No obstante, ha advertido de que esto no puede ser "excusa" para "ahogar" la sanidad y la educación.

Además, ha destacado que los recortes que se llevan aplicando en los últimos años en la Unión Europea no están haciendo sino incrementar el paro y ralentizar aún más la economía.

Por ese motivo, ha asegurado que él no será "el lehendakari que acabe con el estado de bienestar", por lo que utilizará toda la capacidad de autogobierno de Euskadi para defender los servicios públicos esenciales.







En Euskadi, no insumisión

No obstante, Patxi López ha remarcado que "el Gobierno no va a ser insumiso. Cumpliremos las medidas que sean obligatorias y no tengamos más remedio, recurriremos las que invadan las competencias y no aplicaremos la que sean radicalmente opuestas a lo que necesitamos", ha precisado el lehendakari.

López ha criticado el modelo de ajustes planteado y ha advertido de que él no será el "lehendakari que acabe con el Estado del Bienestar ni con las políticas públicas en Euskadi ", así como que defenderá "con uñas y dientes" el autogobierno vasco.







"Recorte tras recorte"

Por otra parte, el lehendakari ha indicado que al margen de las formas del Gobierno de Rajoy de anuniar las medidas económicas, ha censurado el "fondo" de los recortes anunciados, de los que ha resaltado su "especial gravedad". Aunque ha reconocido la necesidad de adoptar medidas de austeridad, ha avisado de que "esto no se puede hacer de cualquier manera y a cualquier precio ".

En este sentido, ha manifestado que la política de "recorte tras recorte" que se lleva imponiendo en Europa en los últimos tres años ha tenido como resultado la recesión y ha abocado a algunos países "a la pobreza". Además, ha destacado que estas medidas están destruyendo empleo y "desmantelando" el estado del bienestar.