Seis meses sin la violencia de ETA: Reacciones de los partidos

20/04/2012

El PNV advierte de que el fin de ETA será un proceso complejo y la izquierda abertzale dice que se está demostrando que sin violencia no todo es posible.

Las fuerzas políticas han opinado sobre la situación política que vive el Pais Vasco cuando se cumplen seis meses desde que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada.

El PNV advierte que el fin de ETA será complejo

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha apelado hoy a los "principios éticos" para que una organización terrorista como ETA se disuelva y, así, se puedan dar pasos hacia la convivencia normalizada en la sociedad vasca.



Urkullu ha asegurado que el fin de esta organización resultará "complejo" porque "una lacra de tantos años no se resuelve de la noche a la mañana".



El dirigente nacionalista también ha apelado a la izquierda abertzale y a su "valentía para dar pasos" para que siga su "proceso unilateral, como ellos mismos lo llaman", según ha precisado, y al Gobierno español, para que "atienda el contexto y sepa gestionarlo".



Ha destacado también que en estos procesos hay que tener en cuenta que "puede haber tiempos en los que parezca que estamos estancados".

La izquierda abertzale critica el inmovilismo de Rajoy

El portavoz de la izquierda abertzale Txelui Moreno ha lamentado que, mientras "una parte ha dado los pasos" que tenía que dar, el Gobierno central no ha movido "ni un dedo" desde la declaración hace seis meses por parte de ETA del cese definitivo de su actividad armada. Según ha indicado, por parte del Ejecutivo sólo hay "palos y más palos en la rueda".

Según ha destacado en una entrevista concedida a Onda Vasca, "hay una parte que se está moviendo constantemente, que lleva -no solamente desde el comunicado de la organización, sino mucho antes- en una misma vía buscando la paz y la normalización" y, sin embargo, "por la otra parte" únicamente hay "palos y más palos en la rueda".

Según ha añadido, "nos dijeron que, si la lucha armada no existía, no iba a haber problemas con la política vengativa y cruel que es la dispersión, un montón de cuestiones que no han cumplido nunca".