El Gobierno acusa a los artistas de 'coaccionar' para negociar con ETA

20/04/2012

El secretario de Estado de Seguridad ha recordado que los miembros de ETA no son unos "interlocutores legítimos" debido a que no respetan las reglas del sistema democrático.

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha asegurado este viernes que el documento que han presentado el exministro de Educación con la UCD y ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza y actores como Willy Toledo o Pilar Bardem para que negocie con la banda terrorista ETA puede entenderse como una "coacción" hacia el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

De esta manera, Ulloa ha comentado que a la Secretaría de Estado "no le consta" haber recibido ningún documento aunque ha recordado que los miembros de ETA no son unos "interlocutores legítimos" debido a que no respetan las reglas del sistema democrático.

En este sentido, el secretario de Estado ha insistido, en una entrevista en ABC Punto Radio, en que las personas que tratan de incluir a la banda, "sin ningún tipo de transacción ni de cesión" por su parte, en el sistema democrático lo "único" que hacen es "contribuir" a coaccionar al Gobierno.

Están "al margen de la ley"

Y es que, ha proseguido, los miembros de ETA están "al margen de la ley" debido a que han cometido "delitos" y tienen que "responder por ellos". Por tanto, "no se puede dialogar" con ellos porque no son un interlocutor "legítimo" que respeta las reglas del sistema.

Así, Ulloa ha recordado que ETA no se ha disuelto, aunque haya cesado el ejercicio de su actividad armada, y ha asegurado que hasta que este hecho no se produzca el Gobierno se mantendrá "firme ante la ley".