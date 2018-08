Política

Acto en Bilbao

Euskadi destinará 459 millones a impulsar el tejido empresarial vasco

Redacción

21/04/2012

Además, se invertirán otros 56 millones de euros para fomentar la investigación y estimular la contratación de jóvenes. El lehendakari ha pedido a las grandes empresas "un esfuerzo" para con el país.

El lehendakari Patxi López ha anunciado que su Ejecutivo tiene previsto dedicar este año 459 millones a impulsar al tejido empresarial vasco, 30 para fomentar la investigación y 26 a estimular la contratación de jóvenes.



Así lo ha anunciado López en un acto celebrado este sábado en el Museo Marítimo de Bilbao ante un auditorio con una nutrida presencia de miembros de su Gobierno y con diversos agentes sociales y económicos.

El lehendakari ha detallado que durante 2012 el Gobierno vasco dedicará 352 millones "al impulso de la economía y el tejido productivo", lo que beneficiará a 8.500 empresas y generará, según sus cálculos, una inversión inducida total de mil millones de euros.

También ha anunciado que se impulsará la contratación de doctores y el desarrollo de proyecto de investigación con 30 millones, porque "Euskadi no puede perder el tren de la educación y la investigación", y que se favorecerá, con 26 millones de euros, la contratación de mil jóvenes por empresas vascas con presencia en el extranjero.

Además, López ha reivindicado el "modelo Euskadi" de hacer frente a la crisis económica, un modelo "austero que reduce costes y controla el déficit" pero que dedica "recursos para la inversión y dinamiza la economía", al tiempo que mantiene los servicios sociales.



El lehendakari ha pedido a las grandes empresas "un compromiso y esfuerzo" para con el país, además de defender Euskadi como "referencia de las políticas públicas". En este sentido, ha reiterado que las políticas públicas basadas exclusivamente en ajustes, recortes y en la "obsesión por la deuda", no sólo no resuelven los problemas, sino que "los agravan" y ha advertido que "la salida de la crisis ya no será en 2012".