Política JUICIO Torra no asiste a su segundo juicio por presunta desobediencia por la pancarta del 1-O EITB MEDIA última actualización: 17/03/2022 10:06 (UTC+1) Publicado: 17/03/2022 10:02 (UTC+1) El expresidente de la Generalitat ha pedido amparo a los tribunales internacionales. El fiscal reclama para el exjefe del Ejecutivo catalán un año y 8 meses de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El expresidente de la Generalitat Quim Torra, en una imagen de archivo de EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) El TSJC investiga de nuevo a Torra por no retirar una pancarta de apoyo a los presos

El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los líderes independentistas presos con un lazo amarillo. Las colgó en septiembre de 2019 y fue en noviembre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dio la orden.

Mediante un comunicado, la oficina del expresidente ha afirmado que el Torra no asistirá al nuevo juicio y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial. Torra, por su parte, ha pedido amparo a los tribunales internacionales: "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales. Los independentistas solo podemos hallar la justicia en Europa".

En 2020 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenaba al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por desobediencia al no haber retirado de la fachada la pancarta con el lazo amarillo durante el periodo electoral.

Tras agotar el plazo para cumplir la orden, la Audiencia publicó otro auto ordenando de nuevo la retirada de la pancarta y el lazo amarillo, en este caso impulsado por la plataforma Impulso Ciudadano, que tampoco cumplió esta orden.

El expresidente de Cataluña debería haber acudido este jueves al juzgado por este segundo delito de desobediencia. Pero hoy a la sala Penal de Barcelona y no al TSJC, ya que perdió el fuero presidencial en 2020. Sin embargo, no lo ha hecho. El fiscal reclama para el exjefe del Ejecutivo catalán un año y 8 meses de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia.