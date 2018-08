Política

Pacificación y normalización

'ETA desaparecerá cuando legalicen Sortu y acerquen a los presos'

Redacción

23/04/2012

El miembro del GIC, Alberto Spektorowski, dice que el proceso está "un poco estacando, pero bien encaminado" y considera que "es el momento para que el Gobierno de Mariano Rajoy de pasos".

El integrante del Grupo Internacional de Contacto (GIC) Alberto Spektorowski cree que el desarme de ETA llegará cuando "Sortu sea legalizada y los presos sean acercados" al País Vasco.

Spekotowski fue asesor del exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben-Ami y su mano derecha durante las negociaciones de paz de Camp David. En una entrevista concedida a la Cadena Ser desde Israel, advierte de que el proceso de paz está actualmente "un poco estancado" ya que "las cosas se están dando por debajo de la mesa hasta que el

Gobierno considere oportuno dar pasos más acelerados".

El experto cree, no obstante, que el proceso está "bien encaminado" y dice tener mucha confianza en que "las fichas se van a mover en su debido momento y van a ir por buen camino". "Esto significa que tarde o temprano ETA desaparecerá definitivamente en el marco de un proceso de pacificación y democratización total que incluye que Sortu sea legalizada y que los presos sean acercados", señala.

Spektorowski, que espera que ETA entienda que "su función ha terminado", niega que haya un calendario de desarme pactado con la organización y considera que "el que tiene que dar el paso en estos momentos es el gobierno".

"El asunto tendría que venir por un acercamiento de los presos al País Vasco y después por la legalización de Sortu. Y si se logra eso a mi me da la impresión de que tanto el desarme como lo que tenga que venir después del desarme se va a dar sin ningún problema", sostiene.

La no legalización de Sortu sería "un golpe bajo"

En este sentido, advierte de que la no legalización de Sortu "sería un golpe bajo" y "significaría que no se ha dado la democratización total que se esperaba". "No quiero decir con esto que no haya democracia pero la normalización del asunto se dará cuándo todas las partes y grupos del País Vasco participen y más en el caso de Sortu que ya ha condenado la violencia. No hay ninguna razón para que no esté", opina.

Asimismo, el miembro del GIC insta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reunirse con la izquierda aberzale ya que ésta "es muy responsable y tiene gran futuro como todo el mundo sabe en las próximas elecciones en el País Vasco".

Spektorowski insiste en que el Gobierno puede acercar a los presos de ETA y advierte de que si Rajoy no avanza en esta materia "a la larga los que van a pagar son los presos", mientras que "la izquierda abertzale puede ganar mucho terreno político si queda un conflicto no violento".

El miembro del GIC cree posible además una solución colectiva para los presos. "Nosotros queremos cualquier cosa que sea posible en el marco del acercamiento que pueda allanar esta situación", explica.

Contactos Gobierno-ETA

Spektorowski considera también "una posibilidad bastante lógica" que Rajoy abra contactos con ETA para abordar el desarme. Aunque dice entender perfectamente las dificultades del Gobierno de Rajoy como cualquier otro gobierno para entrar en esta materia, cree que "con el tiempo las van a ir limando porque tengo la impresión de que si sigue todo por el camino previsto se va a dar la situación para que tengan que dialogar y ese diálogo llevaría a una especie de transformación o finalización de la ETA como organización".



"Si deja la violencia y deja las armas uno ya desaparece como su función original transformándose en un organismo político", añade.