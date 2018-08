Política

La Cámara vasca pide que los presos puedan estudiar en la UPV

23/04/2012

Además, el Parlamento ha reconocido el trabajo de los escoltas privados con las personas amenazadas por ETA.

El Parlamento Vasco ha pedido hoy que se firme el convenio necesario entre Instituciones Penitenciarias y la Universidad del País Vasco (UPV) para que los presos puedan estudiar en este centro y no sólo en la UNED.



Eusko Alkartasuna (EA) y el PSE-EE han presentado un texto conjunto que han apoyado además el PNV, Aralar e Ezker Anintza-IU.



El PP y UPyD han votado en contra porque han considerado que lo que se pretende con esto es privilegiar a los presos de ETA, como, han dicho, ocurrió en el pasado cuando el Departamento de Educación del Gobierno Vasco estaba dirigido por EA.



La resolución aprobada hoy insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a la UPV a firmar el convenio para que los presos en cárceles españolas puedan matricularse en esta

universidad a partir del próximo curso.



Además, pide al Departamento de Educación a que ayude en lo que pueda a la firma de este convenio.



Esta resolución se ha aprobado después de que el Tribunal Constitucional (TC) estimara en diciembre del año pasado un recurso que la UPV presentó en 2009, con lo que anulaba una sentencia del Tribunal Supremo que impidió seguir estudiando a 57 reclusos que en

ese momento estaban matriculados.



A raíz de esta sentencia, la UPV podrá volver a matricular presos de ETA que cumplen pena en prisiones de Francia, pero a no los encarcelados en España si no hay un protocolo entre Instituciones Penitenciarias y la propia Universidad vasca, por lo que deberán seguir estudiando en la UNED.

El rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, ha solicitado una entrevista con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para tratar de firmar un convenio que permita a los presos de ETA estudiar en el centro universitario vasco.







Reconocimiento a los escoltas



Por otro lado, el Parlamento Vasco ha reconocido y agradecido la "importante labor" desarrollada por los escoltas privados de personas amenazadas por ETA y ha instado a los gobiernos español y vasco a que diseñen un plan específico para el reciclaje y reinserción laboral de estos profesionales.

Este debate ha sido llevado hoy al pleno de la Cámara vasca por el PSE-EE ante la situación de paro en la que se encuentran algunos trabajadores que han escoltado a amenazados por ETA, después de que se haya reducido el número de ellos tras el anuncio de ETA.

Todos los grupos parlamentarios han respaldado el reconocimiento al trabajo de los escoltas privados, primer punto recogido en una proposición no de ley socialista, pero PNV, Aralar, EA y Ezker Anitza-IU no han apoyado que se elabore un plan de reinserción laboral concreto para el colectivo porque supondría, según han dicho sus portavoces, un agravio comparativo con respecto a trabajadores en desempleo de otros sectores.