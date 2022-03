Política Entrevista en Euskadi Irratia Otegi: "No somos proPutin, es de derechas, un privatizador nato" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 21/03/2022 09:19 (UTC+1) En opinión del coordinador general de EH Bildu, la solución al conflicto ha de abordarse desde vías diplomáticas porque "no hay que olvidar que Rusia es una potencia nuclear, y puede mandar destruir el mundo en 48 horas". Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha subrayado que la coalición soberanista no es "proPutin, porque es de derechas y un privatizador nato". No obstante, recuerda que la solución no es mandar armas, ya que Rusia es una potencia nuclear, y "puede mandar destruir el mundo en 48 horas". Así, ha abogado por las vías diplomáticas y de diálogo.

(Estamos trabajando para ampliar la información)