Política

Interior

Fernández: 'ETA no es ni una ONG ni una institución de beneficencia'

Redacción

24/04/2012

Así ha respondido el ministro del Interior al diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, que ha defendido la existencia de ETA mientras haya presos en las cárceles.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado hoy que ETA no es ninguna "institución de beneficencia ni una ONG", en referencia a las declaraciones del diputado de Amaiur Iñaki Antigüedad, que ha defendido la existencia de la organización mientras haya presos en las cárceles.

"Esta es la izquierda abertzale que se presenta como abanderada de la paz", ha dicho, en referencia a las palabras de Antigüedad, a quien no se pasa por la cabeza, ha dicho, "pedirle a ETA la disolución", ya que la banda tiene "un montón de gente en la cárcel, una responsabilidad respecto a sus militantes presos".

"Como si ETA fuera una institución de beneficencia o una ONG que tenga que acoger a los etarras cuando salgan de las prisiones", le ha respondido el ministro de Interior, quien ha recordado que mientras las formaciones abertzales no le exijan a ETA su disolución "incondicional" no va a ver diálogo del Gobierno ni con estos grupos ni con sus dirigentes.



Para el titular de Interior, esos que se erigen como "garantes de la paz" no han exigido la disolución todavía a ETA, a la que han estado jaleando durante tantos años.