Política CONGRESO DEL PP Feijóo se erige como "alternativa al Gobierno de Sánchez" y ve "hambre de cambio" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 02/04/2022 13:36 (UTC+2) El XX Congreso del PP ha elegido a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido con el 98,35% de los votos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Alberto Nuñez Feijóo, tras ser proclamado presidente del PP. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El recién proclamado presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha pronunciado su primer discurso como líder nacional en el XX Congreso extraordinario de Sevilla erigiéndose como "alternativa" al actual Gobierno de Pedro Sánchez, y ha asegurado que ha visto "hambre de cambio" en su gira por España.

"España se merece más que un Gobierno dividido, se merece lo mejor", ha proclamado el todavía presidente de la Xunta este sábado en su primera intervención tras ser nombrado también el líder del PP a nivel nacional en el XX Congreso extraordinario de Sevilla con el 98,35% de los votos.

En este punto, Feijóo ha constatado la "unidad" de este Congreso de Sevilla para "hablar a la gente de frente y para garantizar que el PP no va a jugar nunca con los intereses generales". "Hay otra forma de gobernar", ha subrayado.

Asimismo, ha abogado por rebajar la crispación en la política actual: "Basta ya de polémicas y de enfrentarnos. Cerremos los debates estériles. ¿Por qué los partidos políticos no podemos hablar? Ya dije que no estoy aquí para insultar al presidente del Gobierno, sino para ganarle. Eso sí, con todo el respeto le pido que no oculte ni insulte a la mayoría de los españoles, que nos respete".

Por su parte, el presidente saliente del PP, Pablo Casado, anunció el jueves que deja el escaño en el Congreso de los Diputados y que renuncia a asumir cualquier responsabilidad en el partido. Lo hizo durante su intervención en el congreso del PP, donde agradeció a su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, su ofrecimiento para seguir trabajando en el partido, pero que ha decidido declinar.