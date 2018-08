Política

Presos vascos

Herrira no ve 'soluciones' en el plan de reinserción de presos

27/04/2012

El movimiento de apoyo a los derechos de los presos ha lamentado que no responde a "las expectativas" de la sociedad vasca y no supone "un activo" para el impulso de un proceso de resolución.

Herrira no ve 'soluciones' en el plan de reinserción de presos. Foto: Efe

Herrira, movimiento de apoyo a los derechos de los presos vascos, ha lamentado que el Plan de Reinserción no es "serio", carece de "soluciones" y no responde a "las expectativas" de la sociedad vasca. En este sentido, ha señalado que no supone "un activo" para el impulso "entre todos" de "un proceso de resolución y un escenario de paz".

Durante una concentración desarrollada ante los juzgados de Bilbao bajo el lema 'No a la cadena perpetua', en protesta por la aplicación de la denominada Doctrina Parot, el portavoz de Herrira Beñat Zarrabeitia ha indicado que el Plan de Reinserción planteado por el Ministerio de Interior "no responde a las expectativas generadas por la sociedad vasca en los últimos meses".

En este sentido, ha resaltado que la sociedad vasca, al igual que "diferentes declaraciones de la comunidad internacional", ha manifestado su "clara" voluntad de que "los derechos de los presos sean respetados".

Sin embargo, para Herrira, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es "carente de soluciones", no es "serio" y no aborda "la cuestión de los derechos humanos" porque se "supedita" su respeto a "otras condiciones".

Tras indicar que existen "situaciones sumamente graves" como la de Txus Martín e insistir en que "la sociedad vasca ha pedido de manera rotunda que esas vulneraciones de derechos terminen", ha añadido que el Ejecutivo central "sabe que, únicamente aplicando la ley, puede acabar con la dispersión".

Así, ha animado a participar en las movilizaciones en favor de los derechos de los presos convocados este viernes en las diferentes localidades vascas, así como el próximo 19 de mayo, para reclamar "el fin de la dispersión, la liberación de los presos enfermos y acabar con la aplicación 'de facto' de la cadena perpetua".