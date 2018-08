Política

Ponencia de paz

Aralar participará en la ponencia sobre pacificación de Gipuzkoa

27/04/2012

La formación "apuesta por dar pasos entre todos" para "construir una paz sin retorno y sin vencedores ni vencidos".

Aralar ha anunciado este viernes su disposición a participar en la ponencia sobre pacificación que podría crearse en las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa, porque todas las fuerzas podrán participar en ella "en igualdad de condiciones".



Así lo han anunciado la procuradora de este partido Rebeka Ubera y el coordinador de Aralar en Gipuzkoa Ernesto Merino, en una rueda de prensa que han ofrecido en la sede del Parlamento provincial.



Durante su intervención, Merino ha recordado que su formación "apuesta por dar pasos entre todos" para "construir una paz sin retorno y sin vencedores ni vencidos" y ha mantenido que, para que esto sea posible, "el camino es el diálogo sin excepciones, integrador y no excluyente".

El representante de la formación abertzale ha reconocido no obstante que no ve "mucho sentido al hecho de poner en marcha una ponencia sobre pacificación en Gipuzkoa" que resultará "parcial y muy limitada", puesto que una iniciativa de este tipo, "que pretenda propiciar un fin dialogado de un ciclo violento, requiere de un paraguas más amplio que abarque también el ámbito no institucional" y "unas relaciones entre las fuerzas políticas más normalizadas que

a día de hoy".